Türkiye Gazetesi

Antrasit Medya Kurucusu ve Ajans Başkanı Enes Boyacı, uzun yıllar iletişim sektöründe hizmet verdi. Ulusal medyalarda 10 yılı aşkın süre boyunca üst düzey yöneticilikte bulunan; görev aldığı kurumlara farklı proje ve bakış açılarıyla dinamik bir işleyişi yaşam tarzına çeviren Enes Boyacı Antrasit Medya’nın temellerini güçlendirerek ajans dünyasına iddialı bir giriş yapıyor. Enes Boyacı, ajans kurulum sürecinde profesyonel ve tecrübeli ekibiyle tüm detayların üzerinde durarak ve özellikle uzun çalışmalar sağlayarak profesyonelliği ve tecrübeyi ön planda tutan bir hizmet anlayışını benimsedi.

Enes Boyacı tarafından yapılan açıklamada ise ‘Biz burada fikirlerinizi oluşturuyor ve başarılı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Siz ise sadece arkanıza yaslanıp yapılanları hayretle izlersiniz. En önemlisi de sonuçlanan projelerde, müşterilerimizin mutluluğu; bu mutluluk bize ayrı bir güç veriyor.’ sözleri sektöre karşı bakış açısını tecrübe ve güçlü ekip çalışmasının buluşmasını bir kez daha vurguluyor.

Global alanda Londra, Amsterdam, New York, Berlin, Strazburg, Bakü, Viyana, Tiran ve Bükreş’te hizmet veren Antrasit Medya, profesyonel bir şekilde iletişim süreçlerini sürdürüyor. Müşteri memnuniyetinin ön planda tutulduğu ayrıca şeffaf ve güvenilir bir sürecin benimsendiği ajansta, sektörün tüm dinamiklerini görmek mümkün.