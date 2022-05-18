Türkiye Gazetesi

NTV’nin başarılı spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, yakalandığı meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Geride bir evlat bırakan ünlü spikerin ölümü medya dünyasını da üzüntüye boğdu. Yurt'un vefat haberini canlı yayında duyuran mesai arkadaşı Seda Öğretir, o esnada duygusal anlar yaşadı.

Öğretir, arkadaşının ölümünden bahsederken konuşmakta güçlük çekerek şunları söyledi:

“Bugün NTV ailesinin acı günü. Bizim çok acı günümüz. Maalesef hepimizi kahreden haberi aldık. Çok uzun yıllar birlikte mesai yaptığımız, sadece bu ekranı değil nice anıları paylaştığımız güzel ruhlu, güzel kalpli mesai arkadaşımız Özlem Sarıkaya Yurt'u kaybettik.”

Özlem Sarıkaya Yurt

“GÜÇLÜYDÜ ÇOK DİRENDİ”

Hastalık sürecinden bahseden ve sevenlerine baş sağlığı dileyen Öğretir, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



“Türkiye onu güler yüzü ile güzel sesi ile tanıdı. Yıllarca da NTV ekranlarında milyonlarca kişiye ulaştı. Onu yakından tanıyanlar, bizler örneğin kalbinin de yüzü kadar güzel olduğuna en yakından tanıklık ettik. Daha 39 yaşındaydı, uzun süredir hastalığıyla mücadele ediyordu. Güçlüydü, çok direndi... Onu her zaman güzel kalbi, ruhu, yüzünden hiç eksik etmediği gülüşü ve huzur veren billur sesiyle hatırlayacağız. Onu hiç unutmayacağız. Özlem'i seven herkese, ailesine baş sağlığı diliyoruz.”

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

2013 yılında anne olan Özlem Sarıkaya bir süredir meme kanseri ile mücadele ediyordu, dün herkesi üzen bir haber geldi. Özlem Sarıkaya'nın cenazesi, bugün Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?

Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan Sarıkaya, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi. İlk olarak Habertürk'te ekranlara merhaba diyen ünlü spiker, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer olmuştu. Sarıkaya, 2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilmişti.

NTV spikeri Özlem Sarıkaya hayatını kaybetti NTV spikeri Özlem Sarıkaya meme kanseri yüzünden hayatını kaybetti. 39 yaşındaki spikerin ölümü medya dünyasını üzüntüye boğdu.