Türkiye Gazetesi

4 yıldır kanser tedavisi gören NTV'nin deneyimli spikeri gazeteci Özlem Sarıkaya Yurt, dün hayatını kaybetmişti.

9 yaşında erkek bir çocuk annesi olan 39 yaşındaki Özlem Sarıkaya Yurt için Ataköy 5. kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Bir çok siyasi törene çelenk gönderdi.

Törene deneyimli gazetecinin eşi Yiğit Yurt, annesi Pervin Sarıkaya, mesai arkadaşları, yakınları ve ailesi katıldı.

"GÜLE GÜLE KIR ÇİÇEĞİM"

Özlem Sarıkaya Yurt'un yakınları gözyaşlarını tutamadı. Yurt'un annesi Pervin Sarıkaya kızının tabutuna sarılıp, "Yolun açık olsun. Güle güle kır çiçeğim, çiçeğini bize bırakıp gitti. Hakkını helal et" diyerek ağladı.

Özlem Sarıkaya Yurt, öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Büyükçekmece'deki mezarlıkta toprağa verildi.

ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?

Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan Sarıkaya, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi. İlk olarak Habertürk'te ekranlara merhaba diyen ünlü spiker, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer olmuştu. Sarıkaya, 2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilmişti.

En zor görev: NTV spikeri arkadaşının ölümünü sunarken gözyaşlarına hakim olamadı NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, kansere yenik düştü. 39 yaşındaki başarılı spiker dün hayatını kaybetti. Özlem Sarıkaya Yurt’un vefat haberini veren Seda Öğretir, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. Öğretir, konuşmasında “Onu yakından tanıyanlar, kalbinin de yüzü kadar güzel olduğuna en yakından tanıklık ettik. Uzun süredir hastalığıyla mücadele ediyordu. Güçlüydü, çok direndi” ifadelerini kullandı.

NTV spikeri Özlem Sarıkaya hayatını kaybetti NTV spikeri Özlem Sarıkaya meme kanseri yüzünden hayatını kaybetti. 39 yaşındaki spikerin ölümü medya dünyasını üzüntüye boğdu.