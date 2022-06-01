Türkiye Gazetesi

Oya Ulucan ve Burhan Üzgeç’in ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreni saat 19.30 sıralarında başladı.

Törende başlangıç olarak 60 yıl önce başlayan gurbet yolculuğunu Avrupa'nın pek çok ülkesinde kalıcı hale getiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının iki kültür arasında ulaştığı başarıların çok sayıda akademik çalışmaya konu olduğu, hazırlanan belgesellerde gösterildi.

Ödül töreninde, Türk iş ve yatırım gücüyle 60 yıl önce tanışan Almanya, Avrupa'da başarılarıyla çok sayıda alanda öncü olan sanatçı, bilim insanı, akademisyen, iş insanı ve yatırımcıya ödül verildi. Avrupa'nın 60 yıl önce tanıştığı Türk iş gücü, sadece Almanya'da değil, yaşlı kıtanın pek çok ülkesinde önemli gelişmelere imza attı.

Ankara ile dönemin Almanya başkenti Bonn arasında 30 Ekim 1961 yılında imzalanan İşgücü Antlaşması'nın 60'ncı yılı nedeniyle verilen ödüllerde, TGRT EU yurtdışında en fazla yatırım yapan Avrupa kanalı ödülünü aldı.

Sunuculuğunu Çağla Şikel ve Cem Davran’ın yapmış olduğu 60. Yıl Avrupa Marka Ödülleri töreninde, gurbette yatırımları ile iş dünyasından çok sayıda iş insanına, bilimsel çalışmaları ve buluşları ile bilim insanlarına, kırdıkları rekorlar ve attıkları gollerle sporculara, sanat yaşamlarında ülkemizin adını gururlandıran eserleri ile sanatçılara verildi. Ödül töreninde Rafet El Roman, Cartel, Güler Duman ve diğer sanatçılar şarkılarını seslendirdi.

İHA ve TGRT Haber'e ödül İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber’de yayınlanan Günaydın Türkiye programı ödüllendirildi.

TGRT Haber en iyi program ödülü aldı Ankara’da Buhara Medya Grubu’nun düzenlediği 11. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri Töreni’nde, TGRT Haber’de yayınlanan Aslı Hünel ve Cem Küçük’ün sunduğu “Günaydın Türkiye” “En İyi Sabah Haber Programı” seçildi.