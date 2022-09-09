Türkiye Gazetesi

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 26’ncı Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ödül töreninde İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç, Kadıköy Caddebostan’da çektiği müsilaj görüntüleriyle mansiyon dalında ödüle layık görüldü.

Ödül törenine Fatih Belediye Başkanı M. Ergun Turan, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ve basın camiasından çok sayıda muhabir ve kameraman katıldı.

"CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE HAFTALARCA BU GÖRÜNTÜ İÇİN BEKLEDİK"

Ödüle layık görüldüğü için teşekkür ettiğini dile getiren İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç, "Öncelikle böyle bir ödül töreni düzenlendiği için çok teşekkür ediyorum. İhlas Haber Ajansı muhabiri olarak müsilaj görüntüsüyle ödül aldım. Biz müsilajı fark edilmeden önce Kocaeli’nde su altından çekmiştik. Orada çok deniz salyası olduğunu bilmiyorduk. Daha o zaman gündemde değildi. Su altında görüntüledikten 3-4 ay sonra müsilaj su üstüne çıkmaya başladı. Biz de yanımızda getirdiğimiz dronlarla müsilajı çektik. Ödül aldığımız görüntüyü çekebilmek için Caddebostan Sahili’nde haftalarca bekledik. Çarpıcı görüntüleri yakalamak için doğru açı ve ışığı bekledik. Biz de çevre felaketini dron ile görüntüleyerek bu ödüle layık görüldük. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Gazeteciler Cemiyetinden İHA’ya dört ödül birden Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti’nin, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bu sene ilkini tertiplediği İsmail Güneş Basın Ödülleri, törenle verildi.

İHA'ya ödül yağmuru Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) tarafından düzenlenen ‘Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması'nda sonuçlar açıklandı. İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürlüğü yarışmada 7 dalda ödül almaya hak kazandı.