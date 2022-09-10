Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yarışmada sorulan “2012'de New York'ta düzenlenen uluslararası bir sosisli sandviç yeme yarışmasında, kadınlarda, 10 dakikada 45 tane yiyerek rekor kıran Sonya Thomas o sırada yaklaşık kaç kiloydu?” sorusunun cevabı merak edildi. Peki, merak edilen sorunun cevabı ne? İşte internette herkesin aradığı o sorunun doğru cevabı…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SONYA THOMAS SOSİSLİ SANDVİÇ SORUSUNUN DOĞRU CEVABI

A-) 45

B-) 60

C-) 75

D-) 90

Doğru Cevap: A ŞIKKI – 45 kilo

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! “Hangisi meler?” sorusunda eleniyordu, geldiği rakamla şaşkına çevirdi Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümüne yarışmacı Leyla Altıparmak damga vurdu. İlk soruda joker hakkını kullanarak elenmekten kurtulan yarışmacı 200 bin TL’lik soruyu açtırarak herkesi şaşırttı.

Yarışmaya damga vurdu: Kim Milyoner Olmak İster’de görülmemiş olay! Eşini aradı, söyledikleri şaşkına çevirdi Kim Milyoner Olmak İster programında eşine benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Telefon joker hakkını kullanan yarışmacı yarışmaya damga vurdu, söyledikleri sunucu Kenan İmirzalioğlu’nu bile şaşkına çevirdi