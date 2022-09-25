Türkiye Gazetesi

Spiker Dünyası Platformu kurucusu Cengizhan Kaya, 13 yıl önce kurdukları platformun medya, iletişim ve spikerlik alanında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek “Üçüncü organizasyonumuzu Türkiye’nin en özel şehirlerinden biri olan Anadolu’nun en eski medeniyet noktalarından Malatya’da gerçekleştiriyor olmanın mutluğunu yaşıyoruz. Alanında en değerli isimlerin desteklenmesinin temel felsefesi ile ortaya çıkan en iyilerin seçildiği ödüllerin temel felsefemize uygun örnekleri arttırmasını umut ediyoruz” diye konuştu. Bu yılki Altın Kayısı Ödüllerinde hafta içi öğle haberi dalında Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri ödülü, TGRT Haber’in başarılı isimlerinden Meltem Günay’a verildi. Ödülünü Cengizhan Kaya’nın elinden alan Meltem Günay, yaptığı teşekkür konuşmasında, bir insanın emeğinin ödül ile taçlandırılmasının onur verici olduğunu kaydederek, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür etti. Günay, bugünün kendisi için çok gurur verici bir gün olduğunu ifade ederek “Emeğinizin ödül ile taçlandırılması gurur veriyor. Bu bir ekip işi, sizler bizi görüyorsunuz ama ben bu ödülü kendim olduğu kadar ekip arkadaşlarım adına da alıyorum” dedi.

Altın Kayısı Ödülleri’nde TGRT Haber’e ödül Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Altın Kayısı Ödülleri’nde TGRT Haber’in başarılı spikerlerinden Meltem Günay, öğle haberleri kategorisinde Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri seçildi.

İHA muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç’a 'müsilaj' ödülü Bu yıl 26’ncsı düzenlenen Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması’nda İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç, müsilaj görüntüleriyle mansiyon dalında ödüle layık görüldü.