Türkiye Gazetesi

Dağlık Karabağ'da yenilgi üstüne yenilgi alan Ermenistan masada ateşkes deyip sahada ise tam tersi eylemlere imza atıyor. Son olarak resmi kaynaklardan yapılan açıkalamada, Ermenistan askerlerinin Kelbecer ve Tovuz’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 Ekim akşam saatlerinden 4 Ekim sabah saatlerine kadar Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki Kelbecer illinin Zivel, Zeylik ve İstisu; Tovuz ilinin ise Ağdam ve Garalar yerleşkelerindeki Azerbaycan ordusu mevzilerini yoğun ateş altına alındığı belirtildi.

'TÜM SORUMLULUK ERMENİSTAN'A AİT'

Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığını ve olayla ilgili tüm sorumluluğunun Ermenistan'a ait olduğunu kaydedildi.

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Cenevre'de görüştü Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Cenevre'de bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında barış anlaşmasının şartları ele alındı.

Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken Türkiye itirafı Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan, ülkesinin Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalaması gerektiğini savundu.

Yenilgiye doymuyorlar... Ermenistan'dan gerginliği tırmandıracak yeni hamle! Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferini hala hazmedemeyen Ermenistan, taciz ateşlerine yeniden başladı. Azerbaycan'dan yapılan açıklamaya göre; Ermenistan askerleri yine Tovuz, Kelbecer ve Daşkesen illeri istikametinde bulunan Azeri mevzilerini hedef alındı.