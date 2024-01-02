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    Masterchef yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Masterchef Türkiye çeyrek final bölümü ne zaman yayınlanacak?

    Masterchef yeni bölüm ne zaman, çeyrek final ne zaman yapılacak? | Masterchef Türkiye’de son 4 yarışmacı çeyrek finalden yarı finale yükselmek için yarışacak. Peki, Masterchef yeni bölümü ne zaman yayınlanacak, bu hafta yok mu? Çeyrek finalde 4 yarışmacı mutfakta hünerlerini sergileyecek. İşte, Masterchef çeyrek final ne zaman? Detaylar…

    Masterchef yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Masterchef Türkiye çeyrek final bölümü ne zaman yayınlanacak?
    Medya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Masterchef yeni bölüm ne zaman, bu hafta yok mu? Masterchef’te çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek finalde son 4’e kalan yarışmacılar yarı finalist olmak için kıyasıya bir mücadelenin içerisine girecek. Peki, Masterchef çeyrek final ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar…

    MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Masterchef Türkiye’nin yeni bölümünde çeyrek final turu için yarışmacılar, hazırladıkları tabaklar ile şeflerden yüksek puanlar almaya ve yarı finale kalmaya çalışacaklar. Masterchef’in çeyrek finali ve yeni bölümü 5 Ocak 2024 Cuma günü TV8 ekranlarında yayınlanacak.

    MASTERCHEF’TE SON 4’E KİM KALDI?

    Masterchef Türkiye’de çeyrek finale Tahsin, Hasan, Barbaros ve Esra kaldı. Çeyrek final Cuma günü ekranlara gelecek.

    Masterchef yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Masterchef Türkiye çeyrek final bölümü ne zaman yayınlanacak?

    MASTERCHEF’TE FİNALE DOĞRU

    Masterchef’te Cuma günü yapılacak olan çeyrek finalin ardından yarışmacı sayısı 3’e düşecek ve yarı finale 3 yarışmacı ile girilecek. Yarı finalde de 1 yarışmacının elenmesinin ardından finalde 2 yarışmacı bu sezonun şampiyonu olmak için mücadele edecek.

    Düzenleyen:  - Medya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Masterchef Türkiye
    Haberler > Medya > Masterchef yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Masterchef Türkiye çeyrek final bölümü ne zaman yayınlanacak?
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