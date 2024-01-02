Masterchef yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Masterchef Türkiye çeyrek final bölümü ne zaman yayınlanacak?

2 Ocak 2024 22:08 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 22:09

Masterchef yeni bölüm ne zaman, bu hafta yok mu? Masterchef’te çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek finalde son 4’e kalan yarışmacılar yarı finalist olmak için kıyasıya bir mücadelenin içerisine girecek. Peki, Masterchef çeyrek final ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar…

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Masterchef Türkiye’nin yeni bölümünde çeyrek final turu için yarışmacılar, hazırladıkları tabaklar ile şeflerden yüksek puanlar almaya ve yarı finale kalmaya çalışacaklar. Masterchef’in çeyrek finali ve yeni bölümü 5 Ocak 2024 Cuma günü TV8 ekranlarında yayınlanacak.

MASTERCHEF’TE SON 4’E KİM KALDI?

Masterchef Türkiye’de çeyrek finale Tahsin, Hasan, Barbaros ve Esra kaldı. Çeyrek final Cuma günü ekranlara gelecek.

MASTERCHEF’TE FİNALE DOĞRU

Masterchef’te Cuma günü yapılacak olan çeyrek finalin ardından yarışmacı sayısı 3’e düşecek ve yarı finale 3 yarışmacı ile girilecek. Yarı finalde de 1 yarışmacının elenmesinin ardından finalde 2 yarışmacı bu sezonun şampiyonu olmak için mücadele edecek.