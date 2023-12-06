TGRT Haber canlı izle! (HD) 7 Aralık 2023 TGRT Haber canlı YouTube yayını nereden, nasıl izlenir?

6 Aralık 2023 23:56 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 23:57

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

TGRT Haber canlı izle! TGRT Haber canlı yayın ile gündemdeki gelişmeleri takip edebilirsiniz. İşte, TGRT Haber YouTube canlı yayın!

TGRT HABER CANLI İZLE

TGRT Haber YouTube canlı yayını:

TGRT HABER CANLI YAYIN NELER VAR?

Türkiye ve Dünya gündemindeki son dakika haberleri, güncel canlı haber yayını ile gündem, ekonomi, politika, spor, sağlık, kültür, sanat anlık haber ve haberleri eşliğinde aktarılıyor. Son dakika haberleri, olay yerinden canlı yayın bağlantıları ile TGRT Haber YouTube canlı yayınında sizlerle anlık paylaşılıyor.

En son haberleri ve sıcak gelişmeleri yayınlayan TGRT canlı haber yayın ile son dakika haberlerini, ana haber, sabah haberleri, öğle haberleri ve akşam haberleri kuşağı ile takip edebilirsiniz.

Siyasilerin canlı basın toplantısı açıklamaları, ekonomi, spor, uluslararası ilişkiler, sağlık, kültür, sanat, tarih programları ile alanında önemli isimlerin konuşmaları, tartışma programları ve çok daha fazlası TGRT Haber canlı yayınında. Siz de Türkiye ve Dünya'da olan olayları, son dakika haberlerini anlık canlı yayınlar ile takip etmek ve TGRT Haber canlı yayınını izlemek için abone olun, takipte kalın.

TGRT HABER FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 3A – HD

Frekans : 12685 MHz

Symbol Rate : 27500

Polarizasyon : Yatay (H)

FEC : 2/3

TÜRKSAT 4A – HD

Frekans : 12228 MHz

Symbol Rate : 8400

Polarizasyon : Dikey (V)

FEC : 5/6

KABLO TV

Dijital HD : 60.Kanal

Dijital SD : 913. Kanal

Analog : S12

DIGITURK - 913.Kanal

D-SMART - 45.Kanal

TÜRK TELEKOM TİVİBU - 43.Kanal

TURKCELL TV+ 56.Kanal

VODAFONE TV - 45.Kanal

İNTERNET - https://www.tgrthaber.com.tr/canli