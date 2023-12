7 Aralık 2023 01:35 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 01:37

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

The Last Of Us hangi platformda? Sorusu, dizinin Türkçe izleyicileri ve izlemek isteyen kişiler tarafından araştırılmakta olan sorular arasında yer alıyor. Naughty Dog tarafından geliştirilen, 2013 yapımı video oyununa dayanan dizi senaryosu ile dikkat çekmeyi başarıyor. Peki, The Last Of Us hangi platformda? The Last Of Us dizisi nerede yayınlanıyor?

THE LAST OF US HANGİ PLATFORMDA?

HBO Max'ta yayımlanmaya başlayan The Last Of Us dizisi ülkemizde BluTv platformu üzerinden yayınlanmakta. The Last of Us dizisi 16 Ocak Pazartesi tarihinde BluTv platformu üzerinde izleyicileri ile buluştu ve böylece ülkemizde de The Last Of Us dizisi izlenebilir hale geldi. Dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşmakta ve dizinin ilk bölümü, HBO Max'ta 4,7 milyon seyirciye ulaştı. Bu nedenle son zamanlarda en çok ses getirmekte olan diziler arasında yerini aldı. The Last of Us, House of the Dragon'ın ardından HBO'nun 2010 yılından bu yana en büyük açılışı gerçekleştirmekte olan ikinci dizi olarak listelerde yerini almış oldu.

THE LAST OF US DİZİSİ NEREDE YAYINLANIYOR?

The Last Of Us dizisi globalde HBO Max'ta ülkemizde ise BluTv platformu üzerinde yayınlanmaktadır. BluTV internet üzerinden hizmet veren bir medya sağlayıcısıdır. BluTv platformu üzerinde The Last Of Us dizisi ve BluTv platformuna özel farklı içeriklere kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. BluTV aylık abonelik ücreti 2023 Aralık ayı itibariyle 99.90 TL olarak hizmete sunulmaktadır. Bu fiyatlandırma ise ilerleyen tarihlerde farklılık gösterebilmektedir. BluTv orijinal yapımları arasında Sıfır Bir, Sokağın Çocukları, Çıplak, Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi, Doğu, Börü 2039, Magarsus, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, Kıyma ve daha birçok farklı yapım yer almaktadır.