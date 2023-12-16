Yılın rekoru! Kızılcık Şerbeti 43. bölümüyle reytingleri alt üst etti

16 Aralık 2023 15:37 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 15:39

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İlk bölümünden itibaren geniş bir hayran kitlesi tarafından ilgi gören Kızılcık Şerbeti, birinciliği kimseye kaptırmadı. Reytinglerde yılın rekorunu kırdı.

Kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi yetenekli oyuncular yer alan Kızılcık Şerbeti, 43. bölümüyle bu sezonun en yüksek reyting rekorunu girdi. Dizi AB grubunda 13.53 izlenme oranı ile 34.77 izlenme payı aldı. ABC1 20+’da 11.81 izlenme oranı 27.15 izlenme payı, Total grubunda 8.90 izlenme oranı 21.13 izlenme payı elde etti. Bu verilerle ilk 100 program arasında birinci sıraya yerleşti.

DÜNYA GÜNDEMİNDE İLK SIRADA

Öte yandan ‘Kızılcık Şerbeti’ etiketi dijital platform X’te 3 saat 40 dakika boyunca TT (trend topic) listesinde kaldı. Dizide Nilay, Alev, Abdullah, Pembe ve Doğa gibi karakterler en çok konuşulanlar arasına girerek, rekor sayıda yorum aldı.

43. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Alev ve Abdullah bir gece aniden ortadan kayboldu. Daha sonra ailelerinin karşısına geçip ilişkilerini açıklayınca herkes şoke oldu. Durumdan en çok Abdullah’ın eşi Pembe etkilendi. Sinir krizi geçiren Pembe için eve doktor geldi. Abdullah ise bir otele yerleşti. Sönmez Hanım, en az Pembe kadar kızına kızdı. Annesinin bu tavrını gören Kıvılcım da aynı fikirde olsa da sakinliğini korudu. Bu durumu fırsat bilen Nilay, canlı yayına bağlanarak Kıvılcım’ı zor durumda bıraktı. Abdullah’ın Alev’e dev bir tektaşla evlilik teklif etmesi izleyiciyi şaşırttı. İkili yaşananlardan üzüntü duysa da olanlara göğüs germeye yemin etti.