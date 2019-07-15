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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
15.07.2019 - 17:42 |
Son Güncelleme:
15.07.2019 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor...
Etiketler :
erdoğan,
584292
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/584292.aspx
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