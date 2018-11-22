Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Ankara'da Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.

Türkiye ve Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısının ardından Çavuşoğlu, Mogherini ve Hahn basın toplantısı düzenledi.

Kaşıkçı

Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

"Açılması gereken 5 fasıl bazı üyelerin engellemesi nedeniyle açılamamıştır. 18 Mart mutabakatının uygulanması her iki tarafın da yararınadır. 18 Mart mutabakatındaki koşullar yerine getirmeli.

Türkiye AB'ye aday ülkedir, hedefimiz tam üyelik. Türkiye'yi dışlayan, aday ülke olduğunu inkar eden açıklamaların faydası yoktur. Karşımıza siyasi engeller çıkarılmamalı, bunlar sadece Türkiye'nin değil AB'nin büyümesine, refahına bir engel getiriyor. AB'nin kilitlediği kapıları kendi için açması gerektiğini vurguluyoruz.

Gümrük Birliğinin güncellenmesi her iki tarafın da yararınadır. Güncellenmesi en az Türkiye kadar hemen hemen tüm AB üyesi ülkelerinin yararınadır. Vize serbestisi için 7 kriter kalmıştı, şimdi 6'ya düştü, bu kriterleri de tamamlayarak vize serbestisine geçmiş olacağız

Avrupa Birliği üyesi ülkelerden terörle mücadelemize daha fazla destek bekliyoruz."

"Desteğe devam"

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, Türkiye'nin AB ile ilişkileri güçlendirme ve reform çabalarını artırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Toplantının verimli geçtiğini söyleyen Mogherini, "Türkiye aday ülkedir ve stratejik ortaktır" dedi. Türkiye'nin İdlib konusunda önemli çalışmalar ortaya koyduğunu belirterek, mülteci krizinde destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Hahn ise, "Yakın komşularız, ortak çıkarlar sözkonusu. Bazı alanlarda farklı görüşlere sahibiz. Müzakerelere başlamazsak, bunun kaçırılmış bir fırsat olacağını düşünüyorum, bu her iki tarafın da çıkarına" ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı açıklaması

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, Kaşıkçı cinayetinden "gerçekten" sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini belirtti.