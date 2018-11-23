Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 40 büyükşehir ve il belediye başkan adayı kamuoyu ile paylaşılacak. Aday belirlenme sürecinin tamamlanması ile birlikte adaylar kampa alınacak. Özellikle belediye başkanlığında tecrübesi olmayan isimler için düşünülen kampta adaylara, bütçe yönetiminden kaynak kullanımına, vatandaşlarla diyaloğa kadar birçok konuda sunumlar yapılacak.

EĞİTİM VERİLECEK

Seçildikten sonra da belediye başkanlarına halka hizmet verme noktasında benzer eğitimler devam edecek. Kamp ve sonraki eğitimlerde yaptığı hizmetlerle halkın gönlüne taht kurmuş belediye başkanlarının ve alanında deneyimli bakanların da tecrübelerini adaylarla paylaşacak. Bu sayede adaylar, onların tecrübesinden yararlanarak halka daha iyi hizmet götürecek.

ORTAK SÖYLEME DİKKAT

Adayların belirlenmesi sonrasında gerçekleşmesi planlanan kampta, seçim çalışmalarıyla ilgili de adaylara öneriler sunulacak. Adaylardan toplumun tüm kesimlerine, AK Parti’nin belediyecilik anlayışını anlatmaları istenecek. Yine adayların söylemler konusunda tutarlı olmaları ve söylem birliğine dikkat etmeleri de istenecek.