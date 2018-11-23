Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

AK Parti ile MHP arasında yeniden başlayan seçim iş birliği görüşmeleri kapsamında, hangi illerde ortak aday çıkarılacağı belirleniyor. AK Parti’nin daha önce 81 ilde aday çıkarılacağı yönündeki kararından geri adım attığı, MHP cephesinde ise bazı illerde kendi adaylarının desteklenmesi ısrarından vazgeçtiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan yerel seçim iş birliği görüşmesinden sonra, önümüzdeki hafta kurmaylar düzeyinde yapılacak görüşmelerde iş birliğinin çerçevesi biraz daha netleşecek. Edinilen bilgilere göre iki parti arasında bugüne kadar yapılan görüşmeler kapsamında, MHP’nin Ankara ve İstanbul’da aday çıkarmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti’nin ise MHP Lideri Bahçeli’nin memleketi Osmaniye konusunda ‘jest’ yapacağı belirtiliyor. İki parti arasındaki görüşmelerde 24 Haziran seçim sonuçları ve kamuoyu yoklamalarından yola çıkılarak, belirli illerde ortak aday çıkarılması, aday çıkarmayan partiye belediye meclis üyelikleri ve belediye başkanvekilliği kontenjanı verilmesi gibi seçenekler üzerinde duruluyor. AK Parti’nin şu anda Osmaniye ve Iğdır dışındaki illerde aday çıkarılmamasına soğuk baktığı, ancak görüşmelerin seyrine göre Adana, Manisa, Isparta ve Mersin’in de masaya yatırılacağı belirtiliyor. Ayrıca, büyükşehirlerin bazı ilçeleri konusunda da iş birliği yapılması planlanıyor.



MASADAKİ İLLER BEKLEMEDE

Öte yandan, AK Parti’nin 40 civarındaki belediye başkan adayı yarın saat 14.00’te Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecek toplantı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Söz konusu adaylar genel merkez tarafından aranarak toplantıya davet edildi. Erdoğan’ın adaylarını açıklayacağı illerden bazılarının, Ankara, İstanbul İzmir, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Kastamonu, Kocaeli, Kayseri, Ordu, Samsun, Siirt, Tekirdağ, Tokat, Şanlıurfa, Gümüşhane, Çorum, Denizli, Kırıkkale, Kırşehir, Erzincan, Çankırı, Artvin, Amasya, Konya, Bingöl, Düzce, Bayburt, Bolu ve Sivas olduğu öğrenildi. Açıklanacak iller arasında AK Parti’nin aday çıkarmayarak, MHP’nin adayını destekleme ihtimali bulunan Adana, Mersin, Manisa, Isparta, Iğdır ve Osmaniye’nin bulunmaması dikkat çekti.



YILDIRIM’A İSTANBUL SLOGANI

Bu arada, AK Parti’den İstanbul için aday gösterileceğine kesin gözüyle bakılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın seçim sloganının da belli olduğu iddia edildi. AK Parti kulislerinde, Yıldırım’la ilgili seçim sloganının “Bir şehir ol, mesela; İstanbul. Sonra de ki: Boğazım kuruyana kadar seveceğim seni” olacağı belirtildi.