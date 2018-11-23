Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBP’de Genel Başkan Yardımcıları Doğan Ürgüp, Selahattin Şenliler, Haşim Yanar, Muhittin Acıcı ve Remzi Çayır’dan sonra bugün de Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan istifa etti.



Ahmet Gürhan, istifa gerekçesini açıklamazken, sadece "Gördüğüm lüzum üzerine Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum" şeklinde bir dilekçe ile görevinden ayrıldığını duyurdu. Gürhan, istifasının sebeplerini daha sonra açıklayacağını belirtti.