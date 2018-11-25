Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti tarafından aday gösterilecek isimlerden 40’ını açıkladı. Aday tanıtım toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, Cumhur İttifakı’na olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için teşekkür eden Erdoğan, şunları söyledi:

Biz de AK Parti olarak ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesinin en büyük dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı’na bağlılığımızı, buradan tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli’ye, önümüzdeki seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayarak AK Parti’yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye, Cumhur İttifakı’ndan aldığı güçle çok daha sorumluluk ve büyük mücadelelerden büyük bir başarıyla çıkacaktır. 31 Mart seçimlerinde, Cumhur İttifakı karşısında yer alan, Sayın Bahçeli’nin ifadesiyle ‘zillet ittifakı’ karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.



SEÇİM GÖNÜLLERDE KAZANILIR

Şimdi yeni bir seçime giriyoruz, 31 Mart 2019 için asıl sloganımız belli ama bunu seçim manifestomuzla birlikte açıklayacağız. Yeni dönemin en önemli özelliği; hizmet belediyeciliğini gönül belediyeciliğiyle daha üstün noktaya taşıyacak olmamızdır. Hep söylediğim gibi seçimler sandıkta değil gönüllerde kazanılır veya kaybedilir. AK Parti olarak kurulduğumuz günden önce kalpleri fethetmenin mücadelesini yürüttük. Nitekim günün 24 saati, yılın 365 günü milletimizin gönlüne girmek için çalışan AK Parti ise sandıktan istisnasız hep lider olarak çıktı. 2019’un martı için başarı formülümüz aynıdır. Bir belediye başkanı halkına tepeden bakamaz. Bulunduğu görevde kibir, büyüklük taslama, millete tepeden bakma, milletle irtibatını koparma hastalığına kapılan hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde partisinin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıkladı.

İŞTE O İSİMLER

Adıyaman: Süleyman Kılınç

Amasya: Cafer Özdemir

Antalya: Menderes Türel

Ardahan: Yunus Baydar

Artvin: Mehmet Kocatepe

Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman: Murat Güneştekin

Bayburt: Fatih Yumak

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Bolu: Fatih Metin

Burdur: Deniz Kurt

Bursa: Alinur Aktaş

Denizli: Osman Zolan

Diyarbakır: Cumali Atila

Düzce: Faruk Özlü

Elazığ: Şahin Şerefoğulları

Erzurum: Mehmet Sekmen

Gaziantep: Fatma Şahin

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Gümüşhane: Ercan Çimen

Hakkâri: Cüneyt Epcim

K. Maraş: Hayrettin Güngör

Karabük: Burhanettin Uysal

Kastamonu: Tahsin Babaş

Kayseri: Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale: Mehmet Saygılı

Kırklareli: Burak Süzülmüş

Kilis: Mehmet Abdi Bulut

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Malatya: Selahattin Gürkan

Nevşehir: Rasim Arı

Niğde: Emrah Özdemir

Ordu: Hilmi Güler

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Mustafa Demir

Sinop: Ali Çöpçü

Şanlıurfa: Z. Abidin Beyazgül

Şırnak: Mehmet Yarka

Tekirdağ: Mestan Özcan

Yalova Belediye: Y. Ziya Öztabak

27 başkanın 17’si gitti, ağır toplar sahaya indi

AK Parti’nin 40 ildeki belediye başkan adayları dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere kalan illerin adaylarının da Salı günü grup toplantısında duyurulması bekleniyor. Ancak bu illerin açıklanmasının, Erdoğan’ın önümüzdeki hafta başlayacak Güney Amerika ziyaretinden sonraya kalması ihtimali de bulunuyor.



AĞIR TOPLAR SAHAYA

Erdoğan tarafından açıklanan adayların; AK Parti’de farklı görevlerde bulunan isimlerden seçilmesi dikkat çekti. Bu kapsamda, AK Parti’nin adayları arasında, eski bakanlar Faruk Özlü, Hilmi Güler, Mustafa Demir, Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in yanı sıra, eski vekillerden Burhanettin Uysal da bulunuyor. Uysal, AK Parti’nin Karabük Belediye Başkan adayı oldu.



YÜZDE 63’Ü GİTTİ

Adaylar yapılan saha araştırmaları, toplumsal talepler ve vatandaşın beklentilerini dikkate alınarak belirlendi ve sık sık gündeme getirilen ‘değişim’ mesajları adaylara yansıdı. Açıklanan 40 ilden 27’i halen AK Parti tarafından yönetiliyor. Bu illerden 17’sinde yeni isimler aday gösterilirken, 10 ildeki başkanlar ise yerlerini korudu.



YERLERİNİ KORUYANLAR

Bu isimler şöyle: Amasya-Cafer Özdemir, Antalya-Menderes Türel, Artvin-Mehmet Kocatepe, Bursa-Alinur Aktaş, Denizli-Osman Zolan, Erzurum-Mehmet Sekmen, Gaziantep-Fatma Şahin, Gümüşhane-Ercan Çimen, Kastamonu-Tahsin Babaş, Kırıkkale-Mehmet Saygılı…



KAYYUM BELEDİYELERİ

Kayyumla yönetilen belediyelerden Diyarbakır’da halen bu görevi yürüten Cumali Atila, Hakkâri’de vali yardımcısı ve kayyum olarak görevlendirilen Cüneyt Epcim aday gösterildi. Kayyumla yönetilen Batman, Bitlis ve Şırnak’ta ise parti teşkilatlarından gelen isimlere yer verildi. Eski il başkanı Murat Güneştekin Batman’dan aday gösterilirken, mevcut il başkanı Nesrullah Tanğlay ise Bitlis’ten aday yapıldı. Kayyumla yönetilen bir başka il olan Şırnak’tan da işadamı Mehmet Yarka aday gösterildi.