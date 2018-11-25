Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partiyle birlikte seçim kampına girdiği Antalya'da konuşma gerçekleştirdi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

Tuzaklara takılmadan, oyunlara aldanmadan çalışıyoruz. "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünden beslendik.

Terörle sineceğimizi, irademizin kırılacağını zannettiler. Bu topraktan Türklüğün izini silmeye kimsenin gücü yetmez.

Ne aldandık ne de aldattık. Üstlendiğimiz sorumluluk büyüktür. 2023 yılında lider ülke Türkiye'ye ulaşacağız. Gayemiz süper güç Türkiye'ye varmaktır.

Yeni bir yönetim şeklinin geçiş sürecindeyken hiçbir şeye kayıtsız kalamayız. MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin teoriden pratiğe kadar her aşamasında içindedir, aktif bir öğesidir. Mimarisinde pay sahibi olduğumuz hükümet sisteminin muhafazası için ihtiyaç duyulan her fedakarlığı elbette seve seve yaparız, bundan gocunmayız

Ülkenin istikrarlı yönetiminin güvencesi hükümet sistemidir. HDP, CHP, İP aynı çizgidedir. 31 Mart seçimlerini rejim krizine dönüştürmek istiyorlar. AİHM Demirtaş kararıyla skandal bir karara imza atmıştır. AİHM, ihanet mahkemesi olmaktan başka bir işe yaramamıştır.