Mehmet Karadağ kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Mehmet Karadağ olacak. Biz de sizler için Mehmet Karadağ kimdir, nereli, ne iş yapıyor, nerede görev yapıyor, evli mi sorularını derledik. AK Parti'de bugün il başkan adayları belli oluyor. Cumhurbaişkanı Erdoğan 20 ilin adayını açıklıyor. AK Parti'de Çorum'un il başkan adayının kim olacağı merak edilirken AK Parti Çorum belediye başkan adayının Mehmet Karadağ olacağı biliniyor. Mehmet Karadağ kimdir, biyografisi hakkında merak edilenler haberimizde
Mehmet Karadağ kimdir, nereli, nerede görev yapıyor?
Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ biyografisi hakkında merak edilenler....
Refah Partisi Gençlik Kolları İl Başkanlığı
Fazilet Partisi İl Başkan Yardımcılığı
AK Parti Kurucu Merkez İlçe Başkanlığı
AK Parti İl Başkanlığı
2007 Genel Seçimlerinde AK Parti Çorum Milletvekili A. Adayı
2014 Yerel Seçimlerinde Çorum Belediye Başkan A. Adayı
15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi sonrası darbeye karşı eylemlerin organizasyonu
STK ÇALIŞMALARI
Milli Gençlik Vakfı İmam Hatip Lisesi Gençlik Başkanlığı
Sosyal aktivitelerin organizasyonu,
Ankara Milli Gençlik Vakfı ve Hak-Yol Vakfı Fakülte Temsilciliği
Hukuk Fakültesi eğitimi sürecinde İlim ve Sanat Dergisi, Kadın ve Aile Dergisi, İslam Mecmuası’nda muhabirlik, Başörtüsü yasağının kaldırılması için protesto eylemlerinin organizasyonu
İŞ TECRÜBESİ
1995 Çorum Turban Otel Müdürlüğü
1996 Avukatlık Stajı ve 19 Mayıs Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi
1989-2013 Çeşitli Gazetelerde Köşe Yazarlığı
2006-2009 Çorum Gazetesi İmtiyaz Sahibi
1995-1996 Çorum Yenigün Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü •Sarı Basın Kartı Sahibi
1997-1988 Kısa Dönem Askerlik Hizmeti
1996-1997 Gazi Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi
2007-2016 Hitit Üniversites Öğretim Görevlisi
1996 dan itibaren Çorum Barosuna Bağlı Serbest Avukatlık
2016 dan itibaren Adalet Bakanlığı’na Bağlı Arabuluculuk
ÖĞRENİM
1982-1989 Çorum İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi
1989- 1995 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2011-2013 Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans Programı
2012-2016 Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
İngilizce •Arapça dillerini iyi biliyor.