Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Karadağ kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Mehmet Karadağ olacak. Biz de sizler için Mehmet Karadağ kimdir, nereli, ne iş yapıyor, nerede görev yapıyor, evli mi sorularını derledik. AK Parti'de bugün il başkan adayları belli oluyor. Cumhurbaişkanı Erdoğan 20 ilin adayını açıklıyor. AK Parti'de Çorum'un il başkan adayının kim olacağı merak edilirken AK Parti Çorum belediye başkan adayının Mehmet Karadağ olacağı biliniyor. Mehmet Karadağ kimdir, biyografisi hakkında merak edilenler haberimizde

Mehmet Karadağ kimdir, nereli, nerede görev yapıyor?

Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ biyografisi hakkında merak edilenler....

Refah Partisi Gençlik Kolları İl Başkanlığı

Fazilet Partisi İl Başkan Yardımcılığı

AK Parti Kurucu Merkez İlçe Başkanlığı

AK Parti İl Başkanlığı

2007 Genel Seçimlerinde AK Parti Çorum Milletvekili A. Adayı

2014 Yerel Seçimlerinde Çorum Belediye Başkan A. Adayı

15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi sonrası darbeye karşı eylemlerin organizasyonu

STK ÇALIŞMALARI

Milli Gençlik Vakfı İmam Hatip Lisesi Gençlik Başkanlığı

Sosyal aktivitelerin organizasyonu,

Ankara Milli Gençlik Vakfı ve Hak-Yol Vakfı Fakülte Temsilciliği

Hukuk Fakültesi eğitimi sürecinde İlim ve Sanat Dergisi, Kadın ve Aile Dergisi, İslam Mecmuası’nda muhabirlik, Başörtüsü yasağının kaldırılması için protesto eylemlerinin organizasyonu

İŞ TECRÜBESİ

1995 Çorum Turban Otel Müdürlüğü

1996 Avukatlık Stajı ve 19 Mayıs Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi

1989-2013 Çeşitli Gazetelerde Köşe Yazarlığı

2006-2009 Çorum Gazetesi İmtiyaz Sahibi

1995-1996 Çorum Yenigün Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü •Sarı Basın Kartı Sahibi

1997-1988 Kısa Dönem Askerlik Hizmeti

1996-1997 Gazi Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi

2007-2016 Hitit Üniversites Öğretim Görevlisi

1996 dan itibaren Çorum Barosuna Bağlı Serbest Avukatlık

2016 dan itibaren Adalet Bakanlığı’na Bağlı Arabuluculuk

ÖĞRENİM

1982-1989 Çorum İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi

1989- 1995 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2011-2013 Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans Programı

2012-2016 Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

İngilizce •Arapça dillerini iyi biliyor.