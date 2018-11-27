Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl AK Parti Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan adaylarını açıklaması ile Erdal Arıkan kimdir aramaları başladı. Geçtiğimiz günlerde 40 ilin adayını açıklayan Erdoğan bugün de 20 il,n adayını açıkladı. AK Parti Çorum belediye başkan adayı Erdal Arıkan oldu. Peki Erdal Arıkan kimdir, nerede görev yapıyor, kaç yaşında, evli mi? Erdal Arıkan biyografisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Erdal Arıkan'ın asıl mesleği beden eğitimi öğretmenliğidir. Memleketi Bingöl'de uzun süre hizmet veren Erdal Arıkan'ın evli ve 2 çocuğu vardır.

Erdal Arıkan kimdir, nerede görev yapıyor, kaç yaşında?

Erdal Arıkan biyografisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...

AK Parti'nin Bingöl belediye başkan adayı Erdal Arıkan, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü görevini yürütüyordu. 2010 yılında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Şefik Kara'nın, Kilis İl Spor Müdürlüğü'ne atanmasının ardından Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne Erdal Arıkan getirildi.

Arıkan'ın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Bingöl'de birçok spor faaliyetlerine imza atan Arıkan, son olarak İçişleri Bakanlığı desteğiyle Bingöl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Ay Spor Kulübünce hazırlanan Sokaktan Spora ve Sağlıklı Yarınlara Projesi kapsamında bisiklet yarışı etkinliğinde konuşmuştu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan, bu tür etkinliklerin son derece önemli olduğunu ifade etmişti.