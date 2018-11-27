Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz cuma günü AK Parti adaylarının bir kısmı duyuruldu. Yerel seçime günler kala adaylar teker teker netlik kazanıyor. AK Parti'de 20 aday daha Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat duyuruldu. AK Parti Sivas belediye başkan adayı Hilmi Bilgin oldu. Hilmi Bilgin'in ismi açıklanmasının ardından Sivaslılar ve merak eden tüm vatandaşlar araştırmaya koyuldu. Hilmi Bilgin hakkında her bilgiyi öğrenmek istedi. Hilmi Bilgin kimdir? Hilmi Bilgin nereli? Hilmi Bilgin ne iş yapıyor? Hilmi Bilgin kaç yaşında? diye bu sorulara cevap arıyorsanız haberimzden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

AK PARTİ SİVAS BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HİLMİ BİLGİN KİMDİR?

Hilmi Bilgin, 1972 yılında Sivas Alacahan'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Sivas'ta tamamlayan siyasetçi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1995 yılında mezun oldu. Bir süre Sivas SGK İl Müdürlüğünde kamu avukatı olarak çalışmasını ardından, 2003 yılında istifa ederek serbest avukatlık yapmaya başladı.

AK PARTİ TEŞKİLAT BAŞKANI OLARAK ÇALIŞTI

Bilgin, öğrencilik ve iş hayatı boyunca çeşitli sivil toplum örgütleri, vakıf ve derneklerde görev aldı. Sivas Belediye Başkan Adayı, Sivas Barosu Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeliği ve Sivas Barosu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ak Parti Sivas İl Teşkilatında Seçim İşleri Başkanı ve Teşkilat Başkanı olarak siyasi çalışmalarda bulundu.

SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

24. Dönem Sivas Milletvekili olarak görev yapan Bilgin, bu süre içerisinde Anayasa Komisyonu Üyeliği görevlerini yürüttü. Şuan Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı görevine devam eden siyasetçi, 25. dönemde tekrar Sivas Milletvekili adayı oldu. 2019 Yerel Seçimlerinde de AK Parti'den Sivas Büyükşehir Belediyesi için seçilen isim oldu.

Sivas'ın Tarihçesi

Sivas'da ilk yerleşim Neolitik dönemden itibaren görülmüştür.

Sivas, Asur, Pers, Roma İmparatorluğunun egemenliği altına girmiştir. 1071 yılında Türklerin Anadolu’yu fethine kadar Bizans Devleti hâkimiyetinde kalan şehir, daha sonra Danişmentli, Anadolu Selçukluları, Eretna ve Kadıburhanettin Devletleri gibi birçok devletin egemenliği altına girmiş, ayrıca 1243 Kösedağ savaşından sonra bir süre Moğol işgali altında kalmıştır. 1473 yılında Fatih Sultan Mehmet’in Erzincan sınırları içerisindeki Otlukbeli’nde, Akkoyunlulara karşı kazandığı savaşın ardından, şehir Osmanlı egemenliğine girmiş ve Eyalet merkezi olmuştur. Sivas Ulusal Kurtuluş savaşının başlangıcını oluşturan Milli Mücadele yıllarında da Sivas Kongresine (4–11 Eylül 1919) ev sahipliği yaparak tarihteki önemli yerini bir kez daha elde etmiştir.Sivas Osmanlı İmparatorluğu döneminde eyalet merkezi haline getirilerek Amasya, Çorum, Tokat kısmi olarak Malatya ve Kayseri illeri Sivas'a bağlı birer sancak olmuştur.

Sivas bu zamana kadar farklı isimler almıştır. Bunlar; Sebaste, Sipas, Sivas, Hititler, Frigler, Lidyalılar, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılara ev sahipliği yapmış. Meşhur İpek Yolu üzerinde bulunan Sivas, sınırları içindeki zengin tuz yataklarıyla da yıllarca Anadolu’nun tuz deposu olmuş. Kabira, Diaspolis, Talaurs, Danişment İli, Eyalet-i Rum, Eyalet-i Sivas ve Sivas isimleridir.

Sivas'ın Coğrafi Özellikleri

Sivas'ta Köse Dağları, Tecer Dağları ve İncebel Dağları, Akdağlar, Yama Dağı yer almaktadır. Uzunyayla ve Meraküm platoları, ayrıca Kızılırmak, Kelkit, Çaltı vadileri önemli coğrafi oluşumlardır.

Akarsuları Kızılırmak, Kelkit Çayı, Tozanlı Çayı, Çaltı Çayı ve Tohma Çayı'dır.

Sivas'ın İklim

Sivas ilinin büyük bir kesimi yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve karlı geçen karasal İç Anadolu ikliminin etkisinde kalmaktadır.

Sivas'ta yer alan Cumhuriyet Üniversitesinde 3 Enstitü ve il ve ilçelerde bulunan 15 Meslek Yüksek okulu yer almaktadır.