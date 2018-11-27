Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın mı oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 adayı beklemesi bekleniyor... Uşak vatandaşları, AK PArti Uşak belediye başkan adayı Mehmet Çakın mı diye aramalara başladı. Peki Uşak belediye başkan adayı Mehmet Çakın kimdir, nereli, kaç yaşında, nerede görev yapıyordu? İşte Mehmet Çakın hakkında merak edilenler.. Mehmet Çakın 26 Mart 1979 yılında İstanbul’da doğdu.

Mehmet Çakın kimdir, nerede görev yapıyor, kaç yaşında?

Mehmet Çakın biyografisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...

26 Mart 1979 yılında İstanbul’da doğdu.1997 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde okudu.2002 İstanbul Üniversitesi İşletme fakültesi mezunu.Sanayici. Müsiad Uşak Şube Kurucu Başkan Yardımcısı ve Ensar Vakfı Başkan Yardımcısıdır.Evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları kurucu üyesidir.11. Dönem İstanbul İl Genel Meclis üyeliği yapmıştır.22 Ocak 2018 tarihinden itibaren Uşak Ak Parti İl Başkanlığı görevini üstlenmiştir.