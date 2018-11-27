Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Türkiye'nin şanlı tarihinde büyük önem arz etmektedir. Çünkü Çanakkale geçilmez diyerek. Küçük büyük Çanakkale topraklarına şehit olmuştur. Çanakkale'nin kime emanet edileceği büyük merak konusuydu. Yerel seçimler için geri sayım başlamışken adaylar teker teker netlik kazanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir kısmı belli olmuştu. AK Parti'de 20 aday bugün açıklandı. AK Parti'nin Çanakkale belediye başkan adayı Ayhan Gider oldu. Ayhan Gider kimdir? Ayhan Gider kaç yaşında? Ayhan Gider nereli, ne iş yapıyor? sorularının cevabı için haberimize bakabilirsiniz.

AK PARTİ ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AYHAN GİDER KİMDİR?

1969 yılında Biga ilçesi Sinekçi köyünde doğdu. 1987 yılında Bursa Zirai Üretim İşletmesi ve Ziraat Meslek Lisesi’nden Ziraat Teknisyeni olarak mezun oldum. 1987 yılında Adana Tarım İl Müdürlüğünde göreve başladı. 1992 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu.

1992 yılında Mühendis olarak Çanakkale Valiliği emrine atandım. Aynı yıl Eceabat İlçe Tarım Müdürlüğü görevine getirildi. 1995 yılında Çan İlçe Tarım Müdürlüğü’ne İlçe Müdürü olarak atandım. 2003 yılı temmuz ayında Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü görevine atandım. 2005 yılı haziran ayında Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri oldu.

Evli ve 2 çocuk babası.

ÇANAKKALE

Çanakkale, Kuzeybatı Anadolu'da, kendi adıyla anılan boğazın en dar kıyısında yer alan bir kenttir. Merkez ilçe nüfusu 2016 yılı verilerine göre 165.517 kişidir. Troya kalıntılarının bulunduğu ildir. Şu anki belediye başkanı Ülgür Gökhan'dır. (CHP) Çanakkale ilinin, tıpkı İstanbul gibi hem Avrupa hem de Asya'da toprakları bulunur. İki kıta arasında ulaşım feribotlarla sağlanır.

Çanakkale aynı zamanda her yıl yapılan yüzme yarışmalarının bitiş noktasıdır.[4][5] Bu organizasyonun kökeni İngiliz şair Lord Byron'un efsanevi yüzücü Leander'in hikâyesine özenerek 1810'da bu yüzüşü gerçekleştirmesinden gelir. Truva filmindeki "ahşap at" şehrin sahilinde halen sergilenmektedir.

Çanakkale'nin şu anki bulunduğu yerin adı 19. yüzyılda Kale-i Sultaniye olarak geçmektedir ve bu isim 1890 yılında şehrin resmi adı olarak kayıtlara geçmiştir.[8] Çanakkale Osmanlı zamanında önemli bir kale işlevi görmüş olup, Kale-i Sultaniye (Osmanlı Türkçesi: قلعة سلطانيه ) ya da günümüz Türkçesi ile Sultaniye Kalesi ismi bu işlevin bir kanıtıdır. 17. yüzyılın sonlarından itibaren gelişen çömlek yapımı, şehrin bu konuda ün yapmasını sağlamıştır. Hatta yine bu zamanlarda bir seyyahın yapılan seramiğin kalitesinden etkilenip, bunu Hollanda'nın Delft şehrinde yapılan seramiklerle karşılaştırması şehre Çanak kalesi ismini vermiştir. Çanakkale isminin Yunanca'sı Δαρδανέλλια veya Dardanellia, ki bu isim de sonradan Dardanelles olarak İngilizceye çevrilmiştir. 1920'lerden itibaren İngilizler Çanakkale'ye Chanak veya Kale Sultanie demeye başladılar.