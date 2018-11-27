Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Güler kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Hatay Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler olacak. Biz de sizler için İbrahim Güler kimdir, nereli, ne iş yapıyor, nerede görev yapıyor, evli mi sorularını derledik. AK Parti'de bugün il başkan adayları belli oluyor. Cumhurbaişkanı Erdoğan 20 ilin adayını açıklıyor. AK Parti'de Hatay'ın il başkan adayının kim olacağı merak edilirken AK Parti Hatay belediye başkan adayının İbrahim Güler olacağı biliniyor. İbrahim Güler kimdir, biyografisi hakkında merak edilenler haberimizde

İbrahim Güler kimdir, nerede görev yapıyor, kaç yaşında?

İbrahim Güler biyografisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...

1976 yılında Reyhanlı'da dünyaya gelen İbrahim Güler, 1997 yılında Gazi Üniversitesinden mezun oldu. Ardından 2017 yılında Anadolu Üniversitesinde Adalet bölümünü bitirdi. 1997-2005 yılları arasında Ediren, Şanlıurfa ve Hatay'da öğretmenli yaptı.

Güler Uls. Taş. Firma ortak ve müdürü 2012 AK PARTİ Antakya İlçe başkan yrd. 2012 IBC GÜLER Dış Tic. 2013 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yön.Krl.Üyesi 2014 Hatay Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi 2014 Hatay RORO Yön.Krl Başkanı (Ortadoğu Süveyş’in güneyine Ülke karayolu İhracat ve Lojistiğini bağlayan tek düzenli RORO hattıdır.) 2015 AK PARTİ Milletvekilliği aday adayı 2018 AK PARTİ Hatay İl Başkanı (Hala devam etmektedir.)

İyi derecede Arapça, orta derecede İngilizce ve Almanca bilen Güleri evli ve 5 çocuk babasıdır.