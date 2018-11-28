Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu açıkladığı belediye başkan adayları ile ilgili başlayan değişim süreci dün 20 ille devam etti. Dün açıklanan adaylarla AK Parti’nin elinde olan 15 belediyenin 11’inde yeni isimler aday gösterildi, değişim oranı yüzde 73’ün üzerinde gerçekleşti.

Erdoğan açıkladığı 11 ilde yeni isimler aday gösterildi. Buna göre Ankara’da mevcut başkan Mustafa Tuna yerine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki aday olarak belirlendi. Afyon’da mevcut başkan Burhanettin Çoban yerine AK Parti eski il başkanı Mehmet Zeybek, Balıkesir’de mevcut başkan Zeki Kafaoğlu yerine Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bingöl’de mevcut başkan Yücel Barakazi yerine Bingöl Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Erdal Arıkan, Çorum’da mevcut başkan Zeki Gül yerine Hitit Üniversitesi öğretim görevlisi Halil İbrahim Aşgın, Karaman’da mevcut başkan Ertuğrul Çalışkan yerine, Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan vekili Mahmut Sami Şahin, Sakarya’da mevcut başkan Zeki Toçoğlu yerine Çaykur Genel Müdürü Ekrem Yüce, Sivas’ta mevcut başkan Sami Aydın yerine eski milletvekili ve Adalet Bakan yardımcısı Hilmi Bilgin, Uşak’ta mevcut başkan Nurullah Cahan yerine Mehmet Çakın ve Yozgat’ta mevcut başkan Kazım Arslan yerine il başkanı Celal Köse aday gösterildi. Trabzon’da mevcut başkan Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu yerine ise Van Büyükşehir Belediyesi’nde kayyum olarak görev yapan Van Valisi Murat Zorluoğlu aday olarak çıkarıldı.



YERİNİ KORUYANLAR

Erdoğan’ın açıkladığı 20 il arasında yer alan Çankırı, Konya, Muş ve Tokat’ta ise mevcut başkanlar yeniden aday gösterildi. Buna göre Konya’da Uğur İbrahim Altay, Çankırı’da

Hüseyin Boz, Muş’ta Feyat Asya ve Tokat’ta Eyüp Eroğlu ile yola devam edilecek.



İZMİR’E ZEYBEKCİ

Muhalefetin elinde olan illerden İzmir’de beklendiği gibi ekonomi eski bakanı Nihat Zeybekci aday gösterildi. Çanakkale’de eski milletvekili Ayhan Gider, Eskişehir’de Burhan Sakallı, Hatay’da AK Parti il başkanı İbrahim Güler, kayyumla yönetilen Mardin için ise 2014 seçimlerinde AK Parti’den aday gösterilen işadamı Mehmet Vecdi Kahraman yeniden aday olarak çıkarıldı. Erdoğan’ın açıkladığı 20 ille birlikte AK Parti’nin belli olan belediye başkan adayı sayısı 60’a ulaştı. Erdoğan, geriye kalan 21 il ve ilçelerle ilgili açıklamanın ise Güney Amerika dönüşünde yapılacağını kaydetti.