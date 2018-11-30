Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Arjantinin başkenti Buenos Aires'te Türk ve Arjantinli vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Erdoğan, bu ilgiye karşılık verirken, onlarla sohbet etti.