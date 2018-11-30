Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke

ANKARA



Genel bir ittifaka sıcak bakmayan partilerin belirli bölgelerde üzerinde uzlaşılan isimler üzerinde bir yerel seçim stratejisi izleyeceği belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre İYİ Parti’nin CHP’nin güçlü olduğu ve oy potansiyelinin yüksek olduğu illerden aday çıkartma girişimi CHP içinde rahatsızlık oluşturuyor. Özellikle oy oranı geçtiğimiz seçimlerde yaklaşık yüzde 15 olan İYİ Parti’nin Balıkesir’de aday çıkarması CHP içinde münakaşalara sebep oldu. CHP 24 Haziran genel seçimlerinde Balıkesir’de yüzde 36 civarında oy almıştı. Balıkesir dışında da İYİ Parti’nin Antalya, Adana ve Mersin’de ısrar ettiği ancak bunun süreci tıkayabileceği, CHP’nin İYİ Parti’ye oranla oylarının iki katı olan bu illeri gözden çıkarmak istemediği konuşuluyor. İki partinin sadece Ankara’da iş birliği yapacağı ve Mansur Yavaş isimi üzerinde uzlaşmaya yaklaştığı belirtiliyor.

Öte yandan geçtiğimiz haftalara bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in önümüzdeki hafta tekrar bir araya geleceği bildirildi. İkilinin gündeminde dokuz ilin bulunacağı ve Ankara’yı özel bir konu başlığı olarak değerlendirecekleri belirtiliyor. İki parti arasında hangi illerde iş birliği yapılacağı ve iş birliğin seyrini Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinin belirleyeceği ifade ediliyor.