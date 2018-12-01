Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI

"Cumhur İttifakı'nın içerisinde gönüş vardır, karşılıklı saygı vardır, jestler de olabilir. Cumhurbaşkanı Güney Amerika'da görüşme arzuzu oluşursa görüşmeye hazırırz her zaman. İki parti yöneticisi saygı değer insan zaman zaman bir araya geliyorlar, çalışma yapılan uzlaşılan alanlar var. Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeceklerdir. Şu ana kadarki gelişmeler olumlu. Çalışmalar verimlidir. Cumhur İttifakı iyi gidiyor. Biz sayın Başkan Erdoğan ile görüşmeye hazırız.