Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL KAPAN

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini takip eden medya yöneticilerinin sorularını cevaplandırdı. İç-dış siyaset, terörle mücadele, Kaşıkçı cinayeti ve G-20 temaslarıyla ilgili net mesajlar veren Erdoğan özetle şunları söyledi:



MENBİÇ’İ KURTARACAĞIZ

TRUMP İLE GÖRÜŞME: Trump ile PYD-YPG, Suriye, FETÖ, Halkbank, Kerç Boğaz krizi, terörle mücadele bütün bu konuları ele aldık. Yaklaşık 45 dakika bu konuları görüştük. Dar katılımlı bir görüşmeydi. Menbiç’i PYD-YPG’den temizleme noktasındaki kararlılığımızı devam ettireceğiz dedik. Ortada bir mutabakat var. Trump bu işlerde daha dik duruyor. Trump’ın yanında Pompeo -öyle olmaz böyle olur- diyemiyor. O da ‘Az kaldı, çıkmaya başladılar’ gibi ifadeler kullandı. Takipçisi olacağız. İnşallah Menbiç’i bunlardan kurtaracağız.



ORTAYA DÖKECEKTİM

KAŞIKÇI CİNAYETİ: Kaşıkçı cinayeti üzerinde, yuvarlak masada ciddi manada durulmadı. Biz de bunu basın toplantısında gündeme getirelim istedik. Liderler zirvesinde Kanada Başbakanı Trudeau bunun üzerinde az da olsa durdu. Fakat Muhammed bin Selman verdiği cevapta “Suç sabit olmadıkça kimse suçlanamaz” gibi bir ifade kullandı. Ne yazık ki biz de fırsatı yakalayamadık. Çünkü başkan akabinde Macron’a söz verip ondan sonra “Oturuma geçmemiz lazım” dedi. Biz de konuşsaydık bütün bu delillerin neler olduğu konusu üzerinde duracak ve gereğini ortaya koyacaktım.



SAĞA SOLA KIVIRMAYIN

Kaşıkçı cinayeti konusunda bizim üzerinde ısrarla durduğumuz konu şu; Suud üst yönetimine Kaşıkçı’nın cesedi nerededir? Bunu bir defa sizin 20 kişilik ekibiniz biliyor. Burada hiç sağa sola kıvırmayın. Dışişleri Bakanları açıklama yaptı. Ne dedi? Yerel iş birlikçi dedi. Bu işbirlikçi kim? Burada yerel işbirlikçi ile çalıştık diyorsanız, o zaman bunu açıklayacaksınız. Bunu da biliyorsunuz. Bilmiyoruz demeleri inandırıcı değil. Bir diğer konu da özellikle Kaşıkçı’nın cesedinden kurtulmak için bu ölüm mangasına yardım ettiği iddia edilen yerel işbirlikçi Türk mü yoksa başka birisi mi?



ENAYİ Mİ SANIYORSUNUZ

Bizim emniyet Yalova’ya gitti geldi. Bu gerçek mi hakikaten? Şu anda bir netice alınamadığı söyleniyor ama belki de oradan bir şey çıkacak veya daha farklı yerlerden bir şey çıkacak. Bunun bilgisi bu 22 kişinin içinde. Zira başa geçirilen torba ve başa geçirildikten sonra Kaşıkçı’nın çektiği o andaki sıkıntıları vs. bunları zaten kendileri biliyor. Hepsine bunları dinlettik. Size daha önce de anlattım. Dinlediklerinde “Eroin almış olmalı” dediler. Hatırlayın, ‘Kaşıkçı muameleleri bittikten sonra konsolosluktan ayrıldı’ demişlerdi ilk açıklamalarında. Bu adam sıradan bir adam değil ki, dışarıda nişanlısı bekliyor ve nişanlısını almadan ayrılıp gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi?

Kime ne anlatıyorsunuz? İnsanları enayi, ahmak zannediyorlar.



BM’YE TAŞIYACAĞIZ

Kamuoyunu kandıracaklarını zannettiler. Ne oldu? Aradan bir iki gün geçti farklı açıklamalar yapmaya başladılar. Bana heyetler gönderdi bu heyetlere bunları anlattık hepsi şok oldu. En sonunda bana bizzat kendisi telefonda “Peki ben başsavcımı gönderebilir miyim?” dedi. Gönder dedik. Başsavcı başsavcımızla görüştü ama o herhangi bir belge, bilgi getirmedi. Bizim başsavcımız kendilerine gerekli olan bilgi ve belgeleri verdi. O da buradan dönerken 5 sandık kuru yemişle döndü gitti. Biz kararlılığımızı, takipçiliğimizi bundan sonra da devam ettireceğiz. Gerekirse bu işi uluslararası yargıyı ayağa kaldırmak için Birleşmiş Milletler’i de devreye sokarak bu işin takipçisi olduğumuzu da özellikle gündeme getireceğiz.Biz bu hadisenin başından beri şeffaf bir tavır sergiledik. Ama cinayetin aydınlatılması için Suudi yetkililerden gerekli desteği maalesef alamadık. Biz, cinayet emrini verenin kimliği dâhil, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasını istiyoruz.



YARDIMI ALAMADIK

AB VE BM’NİN MÜLTECİ YARDIMI: Göç ve mülteciler konusunda bugüne Türkiye’ye verilen sözler bugüne kadar Avrupa Birliği’nin verdiği 3,3 milyar avroluk söz var, bu yerine gelmedi. Ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Komisyonundan gelen rakamlar sembolik. Bizim yaptığımız harcama 33 milyar doları bulmuş vaziyette. Bu konuda dünyada en önde olan bir ülke olarak gerekli desteği istiyoruz, bunun verilmesi lazım dedik. Bunu ikili görüşmelerde de özellikle vurguladık.

GEZİ'NİN DIŞ AYAĞI SOROS İÇ AYAĞI OSMAN KAVALA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala’nın tutukluluğuyla ilgili şunları söyledi: Gezi’nin arkasında kimler olduğunu açıkladım. Dış ayağı Soros iç ayağı Osman Kavala’dır dedim. Kavala’ya para gönderenler belli. Şimdi vakfı kapatma kararı almışlar. Türkiye’den ayrılma filan bu tür şeyler geldi, gündeme böylece oturdu. Almanya’ya gidiyorum, Merkel ve Steinmeier olsun bana Kavala’yı soruyor. Kendilerine anlattım. Neden bu adamı bu kadar seviyorsunuz, hukukunuz nereden geliyor diye sordum...

10 MADDELİK MANİFESTO

Erdoğan, partisinin seçim manifestosunun on maddeden oluşacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, “Arkadaşlarım çalışmaları yapıyor. Bugüne kadar söylenenleri tekrar etmek bize yakışmaz. Bugüne kadar yapılanlardan gündemde tutulması gerekenler, mesela, altyapı vazgeçilmezimizdir. Manifesto için arkadaşlar 10 maddelik bir hazırlık yapıyorlar. Bunun bizzat lansmanında ben bulunacağım.

KARARI BAHÇELİ İLE VERECEĞİZ

Cumhurbaşkanı, seçimde Cumhur İttifakı’nı yara almadan korumak istediklerini ifade etti. Erdoğan, şunları söyledi: Bu konu ile ilgili olarak şu anda iki arkadaşımız çalışıyor. MHP’den ve bizden de bir arkadaşımız şu anda tüm teknik çalışmaları birlikte yürütüyorlar. Onlar çalışmaları bitirme aşamasında getirince, o zaman biz de Sayın Genel Başkan ile bir araya gelip inşallah nihai kararı o şekilde vereceğiz... Jestimiz var dedik, Sayın Devlet Bahçeli de aynı şeyi söyledi sağ olsun. Teknik çalışmayı yapan arkadaşlar bize onun da altyapısını hazırlayacaklar. Biz zaten onlara bazı ipuçlarını da verdik.

KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE DÜŞMANLARIYLA KOL KOLA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ziyaretinde Türkiye karşıtlarıyla görüşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan şunları söyledi: Bu tabii ki Kılıçdaroğlu’nun nerede olduğunu gösteriyor. Çok açık konuşuyorum. Kılıçdaroğlu’nun vatanseverlik diye bir derdi yok. Bu vatanın, Türkiye’nin düşmanı ile kim yan yana kol kola ise ona ben olumlu bir nazarla bakamam. O partinin toplantılarında, o ismini zikrettiğiniz kadının aynı şekilde YPG’nin, terör örgütünün paçavraları ile konuşma yaparken resimleri var. Sen onlarla nasıl yan yana olabilirsin? Oraya gidip iktidarımızı, Türkiye’yi şikâyet ediyor. Burada ben bütün basın mensuplarına söylüyorum. Sizin bu noktada yükünüz ağır ve çok önemli. Bunların hepsi gündeme getirilmeli hem görselde hem de yazılıda. Çünkü millet birçok şeyi gözden kaçırıyor. Bunların belki de farkında değil. İşte tablo bu. Bunları açıkça göstermek, anlatmak lazım. Hangi partinin mensubudur Almanya’da, bu parti ne iş yapar. Halkımıza bunları en doğru şekilde anlatmak, bildirmemiz lazım.