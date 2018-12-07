Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında Bülent Kerimoğlu'nun da bulunduğu 5 sanık ile müştekiler katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Bülent Kerimoğlu, imara aykırılık nedeniyle ruhsatsız yapıların yıkımına ilişkin mahkeme kararı alındığını, olay günü sabah erken saatlerde de söz konusu yıkımın başladığını, bir işçinin hayatını kaybettiği haberini almasının ardından hem bilgi almak hem de başsağlığı dilemek için olay yerine gittiğini söyledi.

Kerimoğlu, olay yerine vardığında yaklaşık 25-30 metre yürüdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kendim de tıp doktoru olduğum için Savcı Bey cesedin yanında tutanak tutarken, cesede baktım. Ancak 25-30 metre yürürken çok ağır hakaret ve tehdit duydum. Sinkaflı konuşmalar, 'şerefsiz, katil, senin yüzünden oldu' gibi sözlerdi. Mesafe de yakındı, bire bir yüzüme söylendiği için 'Bana mı söylüyorsun?' diye sordum. Bunu sorduğumda söyleyen kişinin başını eğip gideceğini düşündüm. Aksine hakaretleri arttırdı. Bunun üzerine ben de el işareti yaparak 'Gel buraya' dedim. Kendisine birkaç adım attım, bu kişi müşteki Alper İnanç'tı. Kendisi geri giderken yine hakaret ve küfürlerine devam ediyordu. Herhangi bir darp, vurma, tehdit ya da küfür olmadı. Araya ciddi kalabalık girdi. Orada halk da belediye çalışanları da vardı. Kimse kimseyi darbetmedi. Zaten araya giren kalabalık da kimse kimseyi darbetmesin diye hareket ediyordu."

Arbedede ne olduğunu bilmediğini, kimin kime vurduğunu görmediğini anlatan Kerimoğlu, kimseye vurmadığını, hakaret etmediğini, küfür ve hakaretler duyması üzerine arkasına dönünce müşteki Mehmet Şeref Vatan'la karşılaştığını kaydetti.

Kerimoğlu, Vatan'ın elini beline doğru götürdüğünü ancak silah veya benzer bir şey görmediğini, daha sonra korumaları tarafından araca bindirildiğini anlattı. Korumalarının kimseye vurduğunu görmediğini ifade eden Kerimoğlu, suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi.

Tutuksuz sanık Mutlu Aydın Güneşli de belediye başkanının hukuk danışmanı ve şahsi avukatı olduğunu, yıkım sırasında bazı sıkıntıların yaşandığını, bazı kişilerin yıkımı engellemeye çalıştığını, belediye personeline karşı sözlü, fiili müdahalelerin olduğunu, başkanın da herhangi bir hukuksuzluk olmaması için kendisinden rica ederek kontrol etmesini istediğini söyledi.

Bir işçinin ölümü nedeniyle olay yerinde tepkiler gösterildiğini ifade eden Güneşli, "Olaydan iki gün önce adını öğrendiğim Alper adlı şahsı bana hitaben bu durumun çocuğumdan çıkacağını söyledi. Bariyerlerin arkasındaki polislerin gerisinde boş bir alana doğru gidip bağırmaya başladı. 'Katilsin, hırsızsın, şerefsizsin' diyerek başkana hitaben hakaret etti. Orada bir arbede oldu, çevredeki kişiler birbirini darbetmeye başladı. Ancak kimin kime vurduğunu görmedim. Ben kimseye vurmadım. Hakaret etmedim." diye konuştu.

Ailesinin tehdit edilmesine rağmen şikayette bulunmadığını söyleyen sanık Güneşli, spor vakfının yöneticisinin kendisini arayarak özür dilediğini dile getirdi.

"KERİMOĞLU VE KORUMALARI BENİ DARBETTİ"

İfadesi alınan müşteki Yunus Çiçi de yıllardır Bakırköy Spor Kulübü'ne üye olduğunu belirterek, olay günü kanlar içinde yerde yatan birini gördüğünü, tesis müdürü müşteki Alper İnanç'ın vefat eden işçinin başında kask olmaması nedeniyle, Kerimoğlu'na "Sayın başkan bu senin eserin, hırsına yenildin." dediğini, Kerimoğlu'nun da ceketini çıkartıp, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diyerek İnanç'a yumruk attığını, kendisinin de Kerimoğlu ve korumalarınca darbedildiğini ve yere düştüğünü anlattı.

Bunun görüntülerde de yer aldığını belirten Çiçi, "Üzerime 70-80 kişi çullandı. Darp raporum var. Ben kalktığımda Serhat ve babası Şeref'in üzerine yürüdüler. Başkan, Şeref'e hakaret etti. Çünkü Serhat'ın sesini duyduğumda başkana hitaben 'Sayın Başkan bu sana yakışmıyor.' gibi sözler söylüyordu. Başkan da ona küfür ediyordu. Serhat ile Şeref'i darbedilirken görmedim. Daha sonra karakola sığındık. Şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme, 2 sanık hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına ve Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki görüntülerle ilgili CD'nin çözümlenmesine dair bilirkişi raporunun bir örneğinin gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Aralık 2017'de Bakırköy Spor Vakfı'nın kaçak inşaatının Bakırköy Belediyesi'nce yıkılmaya başlandığı sırada bir işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Bunun üzerine olay yerine giden sanıklar ile 2 müşteki arasında tartışma yaşandığı anlatılan iddianamede, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile yanındaki 7 sanığın nüfuzlarını kullanarak müştekileri darbettikleri, Kerimoğlu'nun müştekiler Mehmet Şeref Vatan ve Alper İnanç'a sinkaflı sözlerle hakarette bulunduğu, "seni öldüreceğim" dediği kaydediliyor.

İddianamede, 7 sanığın 5 kişiye karşı ''basit yaralama'' suçundan 2,5 yıldan 7,5'ar yıla kadar, Bülent Kerimoğlu'nun ise 5 kişiyi ''basit yaralama'', 2 kişiye ''hakaret'' ve bir kişiye karşı ''tehdit'' suçundan 3,5 yıldan 13,6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.