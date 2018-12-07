AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un imzasını taşıyan ve 50 maddeden oluşan yasa teklifi, akşam saatlerinde TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Yasa teklifinin bütçe görüşmelerinden sonra Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
AK Parti'den yeni yasa teklifi
07.12.2018 - 16:05 | Son Güncelleme: 07.12.2018 - 16:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akaryakıt kaçakçılığına ve ölçüm aletlerinde yapılan usulsüzlüklere ağır cezalar getiren ‘Madencilik Yasası’ ile ilgili yeni bir teklif hazırlandı. Yasa teklifi akşam saatlerinde TBMM Başkanlığı'na sunulacak.
Etiketler : yasa,AK Parti,
592335 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/592335.aspx
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