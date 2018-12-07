AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un imzasını taşıyan ve 50 maddeden oluşan yasa teklifi, akşam saatlerinde TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Yasa teklifinin bütçe görüşmelerinden sonra Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.