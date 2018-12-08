Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da katıldığı toplu açılış töreninde Fransa'da "sarı yelekliler"in protestolarına yapılan polis müdahalesini eleştirdi. "Bizim polisimizle alay edenler, polisimizin zulmettiğini söyleyenler, kendi polisleri şimdi bak neler yapıyor" mesajı veren Erdoğan, Gezi olayları sırasındaki "Zulüm 1453'te başladı" şeklindeki bir duvar yazısını hatırlatarak "Umarım 'Zulüm 1789'da başladı' yazısı görmeyiz" dedi.

Erdoğan şöyle konuştu;

"Paris başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinin sokakları karışmış durumda. Bizim polisimizle alay edenler, zulmettiğini söyleyenler, kendi polisleri şimdi neler yapıyor. Bizim polisimiz insaflı. Her türlü düşünce ve talep demokrasi içinde dile getirilebilir. Avrupa sokaklarındaki görüntüleri endişe ile takip ediyoruz. Umarım Paris sokaklarındaki duvarlarda "zulüm 1789'da başladı" yazılarını da görmeyiz. Bağdat caddesinin sokaklarında zulüm 1453’te başladı yazıyorlardı. O vicdansızlar bunları yazdı duvarlara.



Avrupa demokrasi dersinden, insan hakları dersinden sınıfta kalmıştır. Üzerine çok titredikleri güvenlik ve refah duvarları bizzat kendi vatandaşlarınca sarsılmaya başlanmıştır. "