Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da Toplu Açılış Töreni’nde vatandaşlara hitap etti. Türkiye’yi yıllarca gereksiz yere meşgul eden, siyasi kavgaların malzemesi hâline dönüştürülmeye çalışılan başörtü meselesinde bu tür bir anlayışın izlerinin görüldüğünü belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Türkiye’de ordumuz ve emniyetimiz dâhil olmak üzere kamuda ve özel sektörde hanımefendilerin istihdamında başı açık-başı örtülü ayrımını kaldırdık. (TSK’daki başörtüsü serbestisinin iptali talebi) Ama bir anda bir savcı çıkmış... Ya sen kimsin ya? Sen savcı olabilirsin ama her şey yasalarla bir yere oturmuşken, anayasada, kanunlarda her şey bir yere oturmuşken sana ne oluyor da bunlara aykırı bir şekilde bu uygulamanın iptalini isteyebiliyorsun? Çünkü bunlar eski Türkiye’den kalma ürünler. Neyse ki Danıştay’ın ilgili dairesi bu girişimi boşa çıkardı. Bu tartışmayı yeniden açmanın kime ne faydası var? Biz bu ülkede ordumuzda başörtülü personel var-yok meselesini mi tartışmalıyız yoksa dünyanın en iyi tankını, topunu, uçağını, gemisini, insansız hava araçlarını, silahlı insansız hava araçlarını, tüfeğini, füzesini, mühimmatını, radarını, motorunu nasıl üretebiliriz, onu mu tartışmalıyız? Biz bu ülkede hâlâ laiklik tartışmasıyla mı vakit geçirmeliyiz yoksa çocuklarımıza daha iyi, daha müreffeh bir geleceği nasıl bırakabileceğimizi mi tartışmalıyız?. Er meydanı olan siyasette, seçimde, sandıkta bizimle başa çıkamayanların işi ülkenin ve milletin geleceğine saldırmaya vardırması ancak ihtirasla ve kifayetsizlikle izah edilebilir. Bizimle derdi olanlara sesleniyorum: Ülkeyle ve milletle uğraşmayı bırakın. Önümüzde 31 Mart’ta seçim var. Türkiye’de demokrasi tüm kurum ve kurallarıyla işliyor, çıkın meydana derdiniz neyse anlatın millete.”



ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ

Türkiye’ye karşı husumet besleyen herkesin er veya geç yaptığı ihanetin bedelini ödediğini ya da ödeyeceğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İşte Avrupa’da yaşananları görüyorsunuz değil mi? 15 Temmuz’da bunlar bize yapılanlar karşısında sessiz duranlar. Ülkemizin sokaklarını ateşe ve kana boğmaya çalışanlara sessiz kalanlar, işte görüyorsunuz şimdi ne durumdalar. Bizim polisimizle alay edenler, bizim polisimizin zulmettiğini söyleyenler, kendi polisleri şimdi bak neler yapıyor? Bizim polisimiz insaflı. Biz hak taleplerinin hiçbir zaman şiddet yoluyla dile getirilmesini tasvip etmedik, etmeyeceğiz. Her türlü düşünce ve talep, demokrasi içinde dile getirilebilir, mücadelesi verilebilir. Bu bakımdan Avrupa sokaklarındaki görüntüleri de endişeyle takip ediyoruz.”



AVRUPA SINIFTA KALDI

Gezi Parkı eylemlerindeki bir duvar yazısını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Umarım yakında Paris sokaklarındaki duvarlarda ‘Zulüm 1789’da başladı’ yazıları da görmeyiz. Biz, hem göstericilerin yol açtığı kaos görüntülerine hem de onlara uygulanan orantısız şiddete karşıyız. Ancak ortaya çıkan manzara göstermektedir ki Avrupa demokrasi dersinden de insan hakları dersinden de özgürlükler dersinden de sınıfta kalmıştır. Siyasi popülizm uğruna mülteci karşıtlığını ve İslam düşmanlığını tahrik edenler, kendi kazdıkları kuyuya düşmüşlerdir.”

9 PROJENİN AÇILIŞI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Üsküdar’da açılışını gerçekleştirdiği 9 proje şöyle:

∂ Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası

∂ Nevmekân Sahil Millet Kıraathanesi

∂ Nakkaştepe Millet Bahçesi

∂ Üsküdar Bilim Merkezi

∂ Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi

∂ Üsküdar Belediyesi Nikâh Sarayı

∂ Çavuşdere Spor Sarayı

∂ İstanbul Resimleri Müzesi

∂ Valide Sultan Gemisi

CHP BU İŞTEN ANLAMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti belediyeciliğinin CHP’ye benzemediğini belirterek “Biz belediyeciliğin okulunu kurduk, bu bizim işimiz. CHP anlamaz bu işten. İstanbullular başta olmak üzere ülkemizin her yerinde, milletimizin tercihini bir kez daha AK Parti’nin hizmet siyasetinden yana kullanacağına inanıyorum. Cumhur İttifakı ile beraber İstanbul’umuzda şu CHP zulmünden kurtaralım her yeri” dedi.

MEKTUBUNU ALDIĞI ÖĞRENCİYİ TELEFONLA ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da kendisine mektup veren Aylin İbrahimağaoğlu isimli üniversite öğrencisini makam aracından telefonla arayarak, mektupta iletilen sorunun detayı hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan’ın üniversite öğrencisiyle konuştuğu anların görüntüsünü “Bir güzel adam Recep Tayyip Erdoğan” mesajıyla Twitter adresinden paylaştı.