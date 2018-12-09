MHP, 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde kesinleşen belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP’nin açıklamış olduğu belediye başkan adayları şöyle: 

Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar İL Fatih ÇETİNKAYA 
Aksaray Merkez Aksaray İL Sefer ALKAN 
Amasya Merkez Amasya İL Mehmet SARI 
Bayburt Merkez Bayburt İL Hükmü PEKMEZCİ 
Bilecik Merkez Bilecik İL Akın ATAKAN 
Bingöl Merkez Bingöl İL Mehmet Ziya BUYANKARA 
Bitlis Merkez Bitlis İL Mehmet YILMAZ 
Edirne Merkez Edirne İL Recep KOZAN 
Gümüşhane Merkez Gümüşhane İL Sabri VARAN 
Iğdır Merkez Iğdır İL İsa Yaşar TEZEL 
Yalova Merkez Yalova İL Murat ASLANHAN 
Yozgat Merkez Yozgat İL Mehmet ERDEMİR 
Adıyaman Besni Çakırhüyük BELDE Miktat ÇETİN 
Afyonkarahisar Çay Çay İLÇE Hüseyin ÇAĞRI 
Afyonkarahisar Çay Pazarağaç BELDE Adem BULUT 
Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan BELDE Ömer ŞAHİN 
Afyonkarahisar Kızılören Kızılören İLÇE Alİ EROL 
Afyonkarahisar Merkez Çıkrık BELDE Lokman ÇETİNAKTI 
Afyonkarahisar Merkez Fethibey BELDE Mustafa ÖZDEMİR 
Afyonkarahisar Merkez Işıklar BELDE Erol ÖZAĞIL 
Aksaray Güzelyurt Ihlara BELDE İsmail YILMAZ 
Aksaray Güzelyurt Selime BELDE Turgut YAYATAN 
Aksaray Merkez Topakkaya BELDE Harun OFLAZ 
Aksaray Merkez Yenikent BELDE Mehmet Emin YUMUŞAK 
Ardahan Göle Göle İLÇE İbiş UYMAZ 
Ardahan Göle Köprülü BELDE Farız TAŞDEMİR 
Bartın Merkez Hasankadı BELDE Şeref İMİROĞLU 
Bartın Merkez Kozcağız BELDE Savaş BUYURMAN 
Bartın Ulus Kumluca BELDE İsmail CAN 
Bayburt Demirözü Gökçedere BELDE Yavuz BAKIR 
Bilecik Bozüyük Bozüyük İLÇE Oğuz SERTLER 
Bilecik Merkez Vezirhan BELDE Hüseyin OCAK 
Bilecik Söğüt Söğüt İLÇE İsmet SEVER 
Bingöl Kiğı Kiğı İLÇE Nazif HASSOYLU 
Bingöl Yayladere Yayladere İLÇE Mehmet DURANSEL 
Bingöl Yedisu Yedisu İLÇE Ömer İSEN 
Bitlis Adilcevaz Adilcevaz İLÇE Ceyhan BATAR 
Bitlis Tatvan Tatvan İLÇE Abdulkerim AKAY 
Bolu Kıbrıscık Kıbrıscık İLÇE Ersin ERCAN 
Bolu Merkez Karacasu BELDE Halit BELEN 
Bolu Yeniçağa Yeniçağa İLÇE Zeki Mustafa EGECİ 
Burdur Karamanlı Karamanlı İLÇE Filiz ŞENER TÜRKOĞLU 
Burdur Yeşilova Yeşilova İLÇE Ömer ATASOY 
Çanakkale Çan Terzialan BELDE Arif YUMUŞAK 
Çanakkale Gelibolu Gelibolu İLÇE Mehmet ELİGÜL 
Çankırı Eldivan Eldivan İLÇE Nusrettin GÖKÇER 
Çankırı Kızılırmak Kızılırmak İLÇE Bahattin GÜLER 
Çankırı Şabanözü Şabanözü İLÇE Mustafa KARAKAYA 
Düzce Çilimli Çilimli İLÇE Ömer DEMİRTAŞ 
Düzce Yığılca Yığılca İLÇE Rasim ÇAM 
Edirne Havsa Havsa İLÇE Tefik ALTIPARMAK 
Edirne Lalapaşa Lalapaşa İLÇE Mehmet Vedat KUŞOĞLU 
Edirne Meriç Küplü BELDE Ali TÜKEL 
Edirne Süloğlu Süloğlu İLÇE Aydemir ARSLAN 
Edirne Uzunköprü Uzunköprü İLÇE Şahin ŞENGÜL 
Edirne Uzunköprü Kırcasalih BELDE Kenan HELEMAN 
Elazığ Ağın Ağın İLÇE Ali USLU 
Elazığ Palu Beyhan BELDE Bayram ÖZTÜRK 
Erzincan Merkez Yaylabaşı BELDE Şefik TAŞKIRAN 
Erzincan Çayırlı Çayırlı İLÇE Oktay EFE 
Erzincan Otlukbeli Otlukbeli İLÇE Yusuf TEKTAŞ 
Erzincan Tercan Çadırkaya BELDE Sait DURGUN 
Erzincan Tercan Kargın BELDE Yunus TÜRKMEN 
Erzincan Tercan Mercan BELDE Bayram BİLİCİ 
Giresun Merkez Duroğlu BELDE Halil ÇETİN 
Gümüşhane Kelkit Öbektaş BELDE Yemen DEMİR 
Gümüşhane Köse Köse İLÇE Turgay KESLER 
Gümüşhane Merkez Arzularkabaköy BELDE Çetin Rıza TANIŞ 
Gümüşhane Şiran Şiran İLÇE Mutlu ÖZEL 
Gümüşhane Şiran Yeşilbük BELDE Sezai DOĞAN 
Gümüşhane Torul Torul İLÇE Evren Evrim ÖZDEMİR 
Iğdır Karakoyunlu Karakoyunlu İLÇE Bayram Ali BALLI 
Iğdır Merkez Melekli BELDE Eray ÇOŞAR 
Isparta Eğirdir Sarıidris BELDE Ramazan PALA 
Isparta Merkez Kuleönü BELDE Sezayi ÇAKIR 
Isparta Merkez Savköy BELDE Mustafa AVŞAR 
Isparta Şarkikaraağaç Şarkikaraağaç İLÇE Sefa ARIKAN 
Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar BELDE Halil TOPRAK 
Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar BELDE Memiş KAYNAK 
Isparta Yalvaç Yalvaç İLÇE Halil Hilmi TÜTÜNCÜ 
Karabük Yenice Yortan BELDE Ali ŞIK 
Kastamonu İhsangazi İhsangazi İLÇE Hayati SAĞLIK 
Kırıkkale Delice Delice İLÇE Soner MAZILIGÜNEY 
Kırıkkale Keskin Keskin İLÇE Mustafa Alp SÜLSİPİROĞLU 
Kırıkkale Merkez Hacılar BELDE Mehmet KOYUNCU 
Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz BELDE Birol ÖZBAY 
Kırklareli Vize Çakıllı BELDE Mehmet BAYRAM 
Kırşehir Çiçekdağı Köseli BELDE Bekir YILMAZ 
Kırşehir Kaman Kurancılı BELDE Erdoğan TEKELİ 
Kırşehir Merkez Özbağ BELDE Rasim ARAZAY 
Kütahya Altıntaş Altıntaş İLÇE Mehmet AKBUNAR 
Kütahya Aslanapa Aslanapa İLÇE Gökhan GÜREL 
Kütahya Domaniç Çukurca BELDE İlyas TOSUN 
Kütahya Gediz Gediz İLÇE Mehmet OYAN 
Kütahya Gediz Gökler BELDE Yüksel ARIK 
Kütahya Gediz Yenikent BELDE Mehmet KARACA 
Kütahya Merkez Seyitömer BELDE Halil ÖZTÜRK 
Kütahya Simav Çitgöl BELDE Yüksel ÜNAL 
Nevşehir Avanos Avanos İLÇE Mustafa Kenan SARITAŞ 
Nevşehir Merkez Göreme BELDE Ömer EREN 
Nevşehir Merkez Kaymaklı BELDE Harun ÇEKİÇ 
Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük BELDE Burhanettin KARAKETİR 
Nevşehir Kozaklı Kozaklı İLÇE Celalettin GÜVEN 
Nevşehir Merkez Uçhisar BELDE Ali KARASLAN 
Niğde Bor Bahçeli BELDE Bülent GÖZÜPEK 
Niğde Çiftlik Çiftlik İLÇE Fazlı KOÇ 
Niğde Çiftlik Azatlı BELDE Rasim AYDIN 
Niğde Çiftlik Bozköy BELDE Kemal BEŞER 
Niğde Çiftlik Divarlı BELDE Mustafa BALCAN 
Niğde Merkez Aktaş BELDE Erdoğan ŞEVENK 
Niğde Merkez Alay BELDE Hacı Mehmet VAROL 
Niğde Merkez Bağlama BELDE Murat KARAKUZU 
Niğde Merkez Hacıabdullah BELDE Recep DOĞMUŞ 
Niğde Merkez Karaatlı BELDE Faik OKUMUŞ 
Niğde Merkez Kiledere BELDE İsmet EVLENDİ 
Niğde Merkez Konaklı BELDE Maksut ÖZÇELİK 
Niğde Merkez Orhanlı BELDE Şükrü ÖZDEMİR 
Niğde Ulukışla Ulukışla İLÇE Ali ÜNKESEN 
Rize Derepazarı Derepazarı İLÇE Selim METİN 
Rize Hemşin Hemşin İLÇE Muhammet SAĞLAM 
Rize İkizdere İkizdere İLÇE Hakan KARAGÖZ 
Rize İyidere İyidere İLÇE Osman METE 
Sivas Doğanşar Doğanşar İLÇE Halil BALIK 
Sivas Gemerek Gemerek İLÇE Yurt KOÇ 
Sivas Gemerek Sızır BELDE Ali TAMER 
Sivas Gölova Gölova İLÇE Halil ÖNGE 
Sivas Gürün Gürün İLÇE Nami ÇİFTÇİ 
Sivas Hafik Hafik İLÇE Selahattin ÇUHADAROĞLU 
Sivas Kangal Kangal İLÇE Eren Derviş AKPINAR 
Sivas Koyulhisar Koyulhisar İLÇE Osman EPSİLELİ 
Tokat Erbaa Gökal BELDE Osman AKBULUT 
Tokat Erbaa Karayaka BELDE Sebahattin ŞENEL 
Tokat Niksar Serenli BELDE Nurettin KELEŞ 
Tokat Pazar İLÇE Oğuz KELEŞ 
Tokat Reşadiye Bereketli BELDE Necaattin ŞAHİN 
Tokat Reşadiye Bozçalı BELDE Bolhan DURMUŞ 
Tokat Reşadiye Cimitekke BELDE Erol AYDIN 
Tokat Yeşilyurt Yeşilyurt İLÇE Muhsin YILMAZ 
Tokat Zile Zile İLÇE Ali ÖZGAN 
Yalova Armutlu Armutlu İLÇE Mustafa TOKAT 
Yalova Çınarcık Teşvikiye BELDE Mustafa NURTEN 
Yalova Merkez Kadıköy BELDE Muhsin GÜRKAL 
Yozgat Aydıncık Aydıncık İLÇE Selahattin ÖZDEMİİR 
Yozgat Boğazlıyan Boğazlıyan İLÇE İbrahim TAMER 
Yozgat Çandır İLÇE Mehmet Emin MURAT 
Yozgat Çayıralan Çayıralan İLÇE Kıyasi BAŞGÜL 
Yozgat Kadışehri Kadışehri İLÇE Mustafa DOĞRU 
Yozgat Saraykent Ozan BELDE Mustafa CANSEVER 
Yozgat Sarıkaya Sarıkaya İLÇE Ömer AÇIKEL 
Yozgat Aydıncık Baydiğin BELDE Ünal KARACA 
Yozgat Boğazlıyan Sırçalı BELDE Erhan TANIŞ 
Yozgat Sorgun Gülşehri BELDE Aziz KAYA 