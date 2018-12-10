Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, başörtüsü konusunda, "Bu konuda savcının düşüncesi iptali yönünde olmuş. Ancak Danıştay bu işlemi hukuka uygun bulmuş. Özgürlükçü bir yaklaşımdır" dedi.