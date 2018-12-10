Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, başörtüsü konusunda, "Bu konuda savcının düşüncesi iptali yönünde olmuş. Ancak Danıştay bu işlemi hukuka uygun bulmuş. Özgürlükçü bir yaklaşımdır" dedi.
Bakan Gül'den başörtüsü açıklaması
10.12.2018 - 10:58 | Son Güncelleme: 10.12.2018 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, başörtüsü konusunda, "Bu konuda savcının düşüncesi iptali yönünde olmuş. Ancak Danıştay bu işlemi hukuka uygun bulmuş. Özgürlükçü bir yaklaşımdır" dedi.
Etiketler : Bakan Gül,
592735 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/592735.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER