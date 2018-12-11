Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen “İnsanlığın Medeniyeti” programında konuştu. Erdoğan, etkinlikte Paris’teki eylemler üzerinden Batı’yı eleştirdi. İnsan hakları üzerine ahkâm kesenlerin konu diğer coğrafyalara ve toplumlara geldiğinde bir anda renk ve karakter değiştirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı şunları söyledi: İstanbul’da yaşanan sokak eylemlerinde, Gezi eylemlerinde insan hakları savunuculuğuna özellikle soyunanlar Paris’te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler. Dünyadaki hiçbir yazılı ve görsel medyada Fransa’daki hadiseleri izlemedik. Hollanda’yı izlemedik, Brüksel’i izlemedik. Neredesiniz? Ama Gezi eylemleri için dünyayı ayağa kaldırdınız. Niye burası Türkiye olduğu için mi? Hadi şimdi de aynı şekilde anlatın, yayınlayın. Yayınlamadılar çünkü dürüst değiller, samimi değiller.



GÖNLÜMÜZ ZENGİN...

Türkiye’ye milyonlarca sığınmacı akın ederken, bizi sınırlarımızı açmaya davet edenler, kendi topraklarına yönelen aynı insanları dikenli teller ve duvarlar başta olmak üzere en sert tedbirlerle karşıladılar. Kim insan hakları savunucusu? Biz mi, onlar mı? İnsani yardımlarda ilk sıralarda yer alıyorsak sebebi paramızın çok olması değil, gönlümüzün zengin olmasıdır. Türkiye insan hakları uygulamalarında modern çağa uygun adımları AK Parti döneminde attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Paris tepkisi

ENGELLERİ SABIRLA AŞTIK

Kimsenin kökeninden kıyafetinden düşüncesinden dolayı horlanmadığı bir yaklaşımı hâkim kıldık. Önümüze çıkan engelleri sabırla, kararlılıkla aştık. Kurulan tuzakları bozarak yola devam ettik. Artık kimse ülkemize demokrasi, insan hakları, özgürlükler dersi vermeye kalkamaz. Sadece darbe girişimi karşısında gösterilen duruş ile şehirlerimizde misafir ettiğimiz milyonlarca sığınmacıya gösterdiğimiz kardeşlik, bizi insan hakları ve demokrasi konusunda ibra etmeye yeter. Bundan sonra demokrasi ve insan hakları denilince sorun aranacak yer asla Türkiye değildir. Özellikle Avrupa ve ABD için söylenecek söz medeniyet makyajının aktığı altındaki gerçek yüzlerin ortağı çıktığıdır. Aslımıza ne kadar sahip çıkarsak ne kadar yönelirsek o kadar hızlı bir şekilde dünyada yerimizi alacağımıza inanıyoruz.



ZAFERİ YAŞATMAKTA KARARLIYIZ

Belediyelerde halkımıza en güzel hizmeti vermenin çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bırakmanın gayretinde olacağız. Gece gündüz çalışarak, 31 Mart 2019 akşamı partimize 15. zaferimizi yaşatmakta kararlıyız. Taşıdıkları tüm unvanları AK Parti’ye borçlu olup da başka mecralara yelken açmaya çalışanların ortak özelliği kibir abidesine dönüşüp de milletten kopmuş olmalarıdır. Bu tuzağa düşüp de iflah olan kimseyi görmediğimi belirtmek isterim. İsimler gelir geçer baki kalan sadece dava ve hizmetlerdir.