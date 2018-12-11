Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti MKYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu saldırıyla ilgili başsağlığı dileyerek açıklamalarda bulundu. Çelik "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli yarın saat 16.00'da bir araya gelecek" dedi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Emniyet camiamıza, güvenlik güçlerimize, muhterem ailesine ve eşine başsağlığı ve taziyelerimizi arz ediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Olayı gerçekleştiren kişi gözaltında. O kişinin sorgulanmasıyla gerçekler ortaya çıkacaktır.

MKYK toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıntılı bir şekilde yerel seçimlere dönük değerlendirme yaptı. Teşkilatlarımızın gözden geçirilmesiyle ilgili kendilerinin uyarıları oldu. İlgili birim başkanı arkadaşlarımız notlarını aldılar. Arkasından iç ve dış gelişmeler ele alındı. Arkasından sosyal gelişmelerle ilgili sunumlar yapıldı.

Sayın Cumhurbaşkanımız şehadet haberini alınca ailesiyle görüştü. Bir planlama yapılıyor. Ayrıntılar konusunda şu anda vereceğim bir şey yok. Bahsettiğiniz cenazeye katılım ve diğer konularda tabii ki kahraman emniyet müdürümüzü, şehit emniyet müdürümüzü yalnız bırakmayacağız.

FRANSA'DAKİ PROTESTOLAR

Toplumsal taleple vandalizmi birbirinden ayırmak lazım.

CHP'li Başkan yardımcısı ve bahsettiğiniz sunucunun sözleri dikkat çekicidir. Bu kadar yer yakılıyor, yıkılıyor. Bu şahısların bu şekilde aslında teskin edici rol oynaması gereken siyasilerin, medya mensupların tam tersine tahrik edici bir yönde olması manidar.

Acaba kendi yayın kuruluşlarının vandalizmle karşı karşıya kalmasını mı istiyorlar. Bu sorumsuzluk karşısında haklı tepkiler var.

AK Parti yakın bir şekilde takip ediliyor. Vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz. Bu şahıs daha önce 'Başbakan gitsin onun yerine Genelkurmay Başkanı gelsin' demişti. Bu çağrıları masum çağrılar olarak görmüyoruz kınıyoruz.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın saat 16.00'da bir araya gelecek.

CHP'YE ELEŞTİRİ

Her kim ki 15 Temmuz'dakine darbe girişimi dedikten sonra 20 Temmuz'a 'darbe' diyorsa esasında 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ideolojik akrabalıktan kurtulamıyor demektir. Ne zaman bir vesayet ortaya çıksa ne zaman bir vesayet mekanizması söz konusu olsa bunun en büyük hamisi olarak CHP, enerjisini buraya seferber etmeye, akıtmaya devam ediyor.

HAKAN FİDAN'IN TEMASLARI

"Herhangi bir ABD senatosunun, herhangi bir organına ya da herhangi bir komisyonuna resmi bir sunum söz konusu değildir." (Hürriyet)