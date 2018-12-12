Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Genel Başkanı Meral Akşener’in hafta sonu yaptığı görüşmeden de uzlaşı çıkmazken, ikilinin bu hafta içinde tekrar bir araya gelmesi bekleniyor. İki parti arasında en büyük pazarlık ise Ankara’da yaşanıyor. Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Mansur Yavaş ile hafta başında parti genel merkezinde bir araya geldi. Görüşmede, CHP liderinin “İYİ Parti’den aday ol” teklifini Yavaş’ın reddettiği iddia edildi. Yavaş, daha önce de ittifakın ortak adayı olarak CHP’den gösterilmek istediğini kamuoyuna açıklamış, İYİ Parti adaylığını sıcak bakmadığını Meral Akşener’e ve kurmaylarına bildirmişti. Mansur Yavaş üzerinden yürütülen pazarlığın tıkınmasıyla birlikte kulislerde iki partinin çeşitli isimler üzerinde düşünmeye başladığı belirtiliyor. Bu isimler arasında ilk gündeme gelen Cengiz Topel Yıldırım. Yıldırım’ın yanı sıra Ankara Kulübü Başkanı Metin Özaslan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun da “ortak adaylık” için adı geçiyor.

Bu arada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Mansur Yavaş ile bugün (dün) konuştum. Ortak aday anlamında İYİ Parti adaylığını tercih etmedi. Ben de tercihine saygı duyduğumu ve başarılar dilediğimi söyledim” açıklaması yaptı.