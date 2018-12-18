CHP’de önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), sonra Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. 24 Ekim’de 105, 14 Kasım’da 147, 6 Aralık’a 212 belediye başkan adayını belirleyen CHP PM’nin bugünkü toplantısının ardından 68 aday daha açıklandı. 
 
CHP’nin belli olan 68 belediye başkan adayının isimleri şöyle: 
"Adana Büyükşehir Zeydan Karalar 
Adana Çukurova Soner Çetin( Mevcut Başkan) 
Adıyaman Merkez Yaylakonak Abuzer Aydın (CHP Belediyesi) 
Ağrı Merkez Ahmet Meriç 
Ankara Mamak Adnan Demirci 
Ankara Büyükşehir Mansur Yavaş 
Ankara Polatlı Sami Çay 
Antalya Muratpaşa Ümit Uysal (Mevcut Başkan) 
Antalya İbradı Serkan Küçükkuru (Mevcut Başkan) 
Antalya Konyaaltı Semih Esen (CHP Belediyesi) 
Antalya Döşemealtı Turgay Genç (Mevcut Başkan) 
Antalya Aksu İsa Yıldırım 
Antalya Finike Mustafa Geyikçi 
Antalya Büyükşehir Muhittin Böcek 
Aydın Kuşadası Ömer Günel (CHP Belediyesi) 
Aydın Didim Ahmet Deniz Atabay (Mevcut Başkan) 
Aydın Söke Levent Tuncel (CHP Belediyesi) 
Aydın Efeler Mehmet Fatih Atay (CHP Belediyesi) 
Bartın Ulus Çetin Selçuk Arslan 
Batman Gercüş Kayapınar Osman Önel 
Bitlis Tatvan Nazım Göçmen 
Bolu Mudurnu Taşkesti Mustafa Acar 
Bolu Merkez Tanju Özcan (Milletvekili) 
Burdur Ağlasun Fevzi Kasap 
Çanakkale Eceabat Metin Övün 
Çanakkale Bozcaada Hakan Can Yılmaz (Mevcut Başkan) 
Çorum Mecitözü Veli Aylar (CHP Belediyesi) 
Diyarbakır Çınar Muharrem Öztürk 
Diyarbakır Ergani Vedat Çetin 
Diyarbakır Hani Emre Barç 
Diyarbakır Çermik Abdülkadir Akdağ 
Diyarbakır Silvan Gülistan Baysal 
Diyarbakır Hazro Abdullah Kaplama 
Edirne Uzunköprü Kırcasalih Hüseyin Tütüncü (CHP Belediyesi) 
Erzincan Kemaliye Soner Coşkun 
Erzincan Otlukbeli Haci Yeşildağ 
Erzurum Yakutiye Cemal Koçak 
Hakkari Çukurca Abubekir Aksaç 
Hakkari Şemdinli Mirpenç Uysal 
Isparta Eğirdir Mehmet Kaş 
Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar Enver Tunç 
İstanbul Büyükşehir Ekrem İmamoğlu 
İstanbul Beylikdüzü Mehmet Murat Çalık (CHP Belediyesi) 
Karaman Kazımkarabekir Sami Evren 
Kastamonu Pınarbaşı Mete Yılmaz 
Kastamonu Çatalzeytin Mahir Muhlis Acar 
Kırıkkale Balışeyh Hasan Erdal 
Kırklareli Lüleburgaz Murat Gerenli (Mevcut Başkan) 
Kocaeli İzmit Fatma Kaplan Hürriyet (Milletvekili) 
Konya Akşehir Eyüp Oyan 
Konya Hüyük Ali Büyükdoğan 
Konya Yunak Muammer Diri 
Muş Bulanık Yoncalı İsmail Gündüz 
Nevşehir Merkez Uçhisar Bünyamin Şabab 
Niğde Merkez Rasim Yılmaz 
Ordu Kumru Osman Cayak 
Ordu Gülyalı Ulaş Tepe 
Rize Hemşin Şakir Bozak 
Sivas Merkez Ali Akyıldız 
Tekirdağ Saray Özgen Erkiş (CHP Belediyesi) 
Tokat Almus Görümlü/Akarçay Ali Güneş (CHP Belediyesi) 
Tokat Niksar Yazıcık Tuncer Uzunoğlu (Mevcut Başkan) 
Tunceli Pertek Ruhan Alan 
Yalova Termal Selcuk Can Uslu 
Yozgat Boğazlıyan Yenipazar Halil İbrahim Alpaslan 
Zonguldak Kilimli Muslu Sabahattin Adıyaman (Mevcut Başkan) 
Zonguldak Devrek Çetin Bozkurt." 