Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Soylu şunları kaydetti:

∂ Orta Doğu’daki çatışma bölgelerine geçeceği ve PKK/PYD, DEAŞ gibi örgütlere katılacağı bildirilen 28 AB üyesi ülkenin vatandaşı, yaklaşık 9 bin 500 kişi hakkında daimi giriş yasağı konuldu. Bu listenin ilk iki sırasında ise Fransa ve Belçika yer aldı. Toplamda ise şu ana kadar 151 ülkeden 69 bin 967 kişiye ülkeye giriş yasağı konuldu, 100 farklı uyruktan 7 bin 31 kişi de yabancı terörist savaşçı olduğu için sınır dışı edildi.

∂ Terör örgütlerine şu ana kadar 99 bin 492 operasyon gerçekleştirildi.

∂ PKK’ya katılım ve örgütteki terörist sayısı tarihinin en düşük seviyesinde kaldı.

∂ DHKP-C ve MKP kırsaldan tamamen silindi.

∂ FETÖ’nün bütün haberleşme ağları, ByLock’tan ankesörlü telefon sistemlerine kadar hepsi çözüldü ve çökertildi.

∂ Geçen yıl toplam 697 terör eylemini oluşmadan engellendi, bu yıl ise bu rakam 347 olarak gerçekleşti.