Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kültür-sanat alanında yeni ve büyük adımları hep birlikte atacağız. Bize düşen görev, medeniyetimizi kendi tarihimizde aramak, yeniden yorumlamak ve geleceğe uyarlamaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde konuşan Erdoğan, Türkiye’nin son bir asrının siyasi ve sosyal alanların yanında kültür sanat bakımından da çok büyük kırılmalar yaşadığını söyledi. Erdoğan “Bu süreçte dilimiz öylesine büyük bir değişime uğramıştır ki dedeler torunlarıyla sağlıklı iletişim kuramaz hâle gelmiştir. Aynı şekilde müzik zevkimizde çok ciddi değişmeler yaşanmıştır. Giyim kuşamdan yeme içmeye kadar her alanda bu sıkıntının emarelerine şahit oluyoruz. Kültür sanat dünyamızın kuraklığının en başta gelen sebeplerinden biri de budur” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, şöyle konuştu:

Tek tipçiliği, tek sesliliği dayatan totaliter rejimlerde sanatın layıkıyla neşvünema bulması bu sebeple pek mümkün olmaz. Aynı şekilde toplumların kutsallarını inançlarını, bunları küçümseyen, hafife alan, tahfif eden yahut ideolojik siparişlere göre köreltmeye çalışan kişinin yaptığı işin adı, kültür veya sanat değildir. Esasen bu tarz işlere tevessül edenlerin isimleri ve eserleri tarihin tozlu raflarında kaybolup gitmiştir.

Gelecek sürecin, Türkiye ve millet için kültür, sanat alanındaki kişilerle yeni bir yükseliş dönemine dönüşeceğine inandığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Bazı çevrelerin hüsnüniyet ürünü bu gayretimize dahi tahammül edemediklerini üzüntüyle takip ediyoruz. Ülkemizin en büyük sorunu kendi toplumunu, ülkesini küçümseyen bir grubun uzunca bir süre kültür sanat dünyamızı âdeta esir almasıdır. Hamdolsun bu esaret yavaş yavaş ortadan kalkıyor.

VEFA ÖDÜLÜ MEHMET AKİF’E...

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Külliye’de düzenlenen törende sahiplerini buldu. Tarih ve sosyal bilimler alanında Prof. Dr. Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat ve fotoğraf alanında İzzet Keribar ödüle layık görüldü. Vefa ödülü ise Mehmet Akif Ersoy adına torunu Selma Argon’a verildi.

TÖRENDEN NOTLAR

∂ Ses sanatçılarından oyunculara, müzisyenlerden yazarlara kültür sanat camiası Külliye’deydi. Bülent Eczacıbaşı gibi sanat hamisi isimler de törene katıldı.

∂ Türker İnanoğlu ödül törenine iki gün kala kaza geçirdiği için salona tekerlekli sandalye ile geldi. Ona sanatçı Yavuz Bingöl eşlik etti. Ama İnanoğlu, ödülü ayakta almayı tercih etti.

∂ Mehmet Akif’in torunu başta olmak üzere mükâfat alan isimlerin Cumhurbaşkanı’na taleplerini kürsüden iletmeleri dikkat çekti.