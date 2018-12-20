Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Lideri Bahçeli, genel merkezde bir gazetecinin AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un, yerel seçimlere ilişkin ittifak görüşmeleriyle ilgili “Bugün yarın muhtemelen liderler tekrar görüşerek bu son çerçeveyi çizerler” sözlerini hatırlatması üzerine şunları söyledi: Geçtiğimiz çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen görüşme sağlam ve sağlıklı bir zeminde gelişmiştir. Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur.