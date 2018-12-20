MHP Lideri Bahçeli, genel merkezde bir gazetecinin AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un, yerel seçimlere ilişkin ittifak görüşmeleriyle ilgili “Bugün yarın muhtemelen liderler tekrar görüşerek bu son çerçeveyi çizerler” sözlerini hatırlatması üzerine şunları söyledi: Geçtiğimiz çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen görüşme sağlam ve sağlıklı bir zeminde gelişmiştir. Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur.
Devlet Bahçeli: Erdoğan’ın her türlü tasarrufuna saygılıyız
20.12.2018 - 06:15 | Son Güncelleme: 20.12.2018 - 06:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlere ilişkin ittifak görüşmeleriyle ilgili “Sayın Cumhurbaşkanı’nın uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız” dedi.
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594332 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/594332.aspx
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