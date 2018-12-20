Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti'de, 3 büyükşehirden Ankara ve İzmir adayları yerel seçim çalışmalarına başlarken, İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın başkan adayı olarak açıklanması bekleniyor. Yıldırım'ın, TBMM Genel Kurulu'nda yarın tamamlanacak olan bütçe görüşmelerinden sonra istifa edeceği belirtildi. Yıldırım'ın, istifasını Başkanlık Divanı’nın en yaşlı üyesi Meclis Başkanvekili MHP’li Celal Adan’a sunacağı kaydedildi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, isitifasından önce bir basın toplantısı düzenleyeceği ve hazırladığı bir yasa teklifini kamuoyu ile paylaşacağı da öğrenildi.