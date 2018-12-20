Bugün “FETÖ üyeliği’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp“konutunda ikamet etme ve yurt dışına çıkmama” koşuluyla sanığın tahliyesine karar verilmişti.
TUTUKLAMAYA DÖNÜK YAKALAMA KARARI ÇIKTI
Karara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi Balık hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı.
Balık, Ankara Adliyesi’ne getirilecek ve mahkeme heyeti kararı yüzüne okuyacak. Bu karar sonrası tekrar Sincan Cezeaevi’ne gönderilecek.
KAYNAK: HABERTÜRK