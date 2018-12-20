Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden UKOME kararına aykırı geçiş yapıp ceza yazılan araç sahiplerinden oluşan 18 kişilik heyetle Ulaştırma Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünde bir araya geldi. Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen toplantıda Binali Yıldırım, mağdurların sorunlarını dinledi. Toplantının ardından TBMM Başkanı Binali Yıldırım, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı için istifa edeceğine ilişkin çıkan haberlerle ilgili sorulan soruya cevap veren TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Ne yapacağımıza, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Yalan yanlış haberler itibar etmeye gerek yok. Kehanette bulunanların sayısı arttı, hatta fal baktıranlar var. Biz milletimizin hizmetinde olduk, ömrümüzü milletimizin hayatını kolaylaştırmak için sarf ettik. Bundan sonra da aynı şekilde rabbim bizim milletimize hizmet etmeyi nasip eder. Bu hizmetleri beraber yaparız” dedi.