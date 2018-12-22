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Fuat Oktay: Son teröriste kadar mücadeleyi sürdüreceğiz
22.12.2018 - 01:23 | Son Güncelleme: 22.12.2018 - 01:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Terörle mücadelede ciddi bir strateji değişikliğine gittik. Artık tehdidi ve tehlikeyi kendi sahamızda değil, oluştuğu yerde karşılıyoruz. Savunmada değil taarruzdayız. Ülkemize tehdit oluşturan son terörist de ortadan kalkana kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız."
Etiketler : fuat oktay,terör,
594622 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/594622.aspx
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