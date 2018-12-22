Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni’ndeki konuşmasında, “Türkiye’nin iktidarı dış politikada destan yazmaktadır” dedi.

Bunu hazmedemeyenlerin de olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bunlar dışarıda olmaktan çok içeride... Bunlar hazımsız. Bunları aslında gastroenterologlara göstermek lazım” ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE GELSİN DİYORLAR

“Samimi olan Arabı Kürdü Türkmeni hepsi ne diyorlar, ‘Türkiye gelsin’ Niçin? Çünkü Türkiye’ye inanıyorlar, Türkiye’ye güveniyorlar.” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

“Cerablus’ta bu oldu. Afrin’de bu oldu. Sincar’da bu oldu. Bundan sonraki dönemde de adım atmaktan çekinmeyiz ama Sayın Trump’la da yaptığımız görüşme neticesinde bize şunu söyledi; ‘Buradan siz DEAŞ’ı temizler misiniz?’ Biz temizledik, bundan sonra da temizleriz. Yeter ki sizler lojistik anlamda bizlere gerekli desteği verin ve çekilmeye başladılar mı, başladılar. Şimdi hedef bu diplomatik ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde sürdürmek, nasıl ki Cerablus’ta 3 bin DEAŞ’lıyı etkisiz hâle getirdiysek bundan sonra da yine bu terör gruplarını PKK, PYD, YPG hepsini etkisiz hâle getirebilecek kabiliyete sahip bir Özgür Suriye Ordusu’na ve Mehmetçiklere sahibiz. Bunu herkesin bilmesi lazım.

Yaptığımız görüşmelerde kişisel olarak Sayın Trump ile Suriye meselesinde pek çok noktada aynı düşündüğümüzü, aynı kanaatleri paylaştığımızı son telefon görüşmemde de gördüm. Ancak geçmişteki kötü tecrübelerimiz sebebiyle bu sözleri memnuniyetle ve bir o kadar da ihtiyatla karşılıyoruz.

Aslında geçtiğimiz hafta Fırat’ın doğusuna operasyon kararı almış, bunu kamuoyuna ilan da etmiştik. Gerek Sayın Trump ile yaptığımız telefon görüşmesi, gerek diploması ve güvenlik birimlerimizin temasları, gerekse Amerikan tarafından yapılan açıklamalar bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti. Tabii bu ucu açık bir bekleme süreci değildir.”



TECRÜBEMİZ VAR

Suriye kaynaklı terör tehditlerini ortadan kaldırdığımızda bu büyük coğrafyanın yeniden imar ve inşası aşamasına geçebiliriz.” diyerek, şöyle devam etti:

“Geçmişte bu meseleyi çeşitli ülkelerle görüşmüş, hatta finansmana yönelik birtakım sözler almıştık. Ancak maalesef bu sözler tutulmadı. Gerek bölge ülkeleriyle, gerek AB ile gerek BM ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlarla bu meseleyi konuşuyoruz. En kısa sürede kolları sıvayıp, işe başlayacağız. Kontrolümüzde olan bölgelerde, bunu kendi imkânlarımızla zaten yaptık. Burada elde ettiğimiz tecrübeleri Suriye’nin tamamına teşmil edebiliriz, yeter ki ülkemize gereken destek verilsin.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen “Necip Fazıl Ödülleri” töreninde yaptığı konuşmada, sanat dünyasını tekellerine alan sözde elitlere sert çıktı. Erdoğan, “Millete tepeden bakan, kendi insanını hor, hakir gören, kaymağını yedikleri bu ülkeye adeta asalak gibi yapışan elitler, Türkiye’nin kültür hayatının çoraklaşmasının da başlıca müsebbipleridir” dedi. Üstat Necip Fazıl’ın son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşorlarının hedefi olduğunu dile getiren Erdoğan, “Üstat, sırf milletin değerleriyle, tarihiyle, kutsallarıyla barışık kimliğinden dolayı sürekli belli çevrelerin karakter suikastine maruz kalmıştır” diye konuştu.