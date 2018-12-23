Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmetçikle öğle yemeği yiyen Akar, ardından Afganistan’da görev yapan Amerikalı ve diğer ülkelerin askerleri ile bir araya gelip sohbet etti. Burada konuşan Bakan Akar, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis’in “Türkler kayalık adalarımıza çıkarsa, onları dümdüz ederiz. Hükûmetimiz de aynı görüşte” ifadesine tepki gösterdi. “Ege’de, Akdeniz’de, Kıbrıs’ta yapılan provokasyonların etkisinin olmayacağını herkesin bilmesi lazım” diyen Akar, şöyle devam etti: Herkesin tahriklerden, provokasyondan uzak durması, aksi halde bunun bedelinin ağır olacağını bilmesi lazım. Herkesin aklını başına toplaması, herhangi bir maceraya sebebiyet vermemesi lazım. Muhataplarımıza en samimi, ciddi tavsiyelerimiz bunlardır. Sincar ve Karaçok Dağı bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatını anımsatan Akar “Bir laf çıkmıştı, ‘Teröristler Kandil’den taşınacaklar, Sincar’da yeni bir Kandil kuracaklar’. Bunun imkan ve ihtimali yok. Hiçbir şekilde, nasıl ki Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoruna müsaade etmiyorsak, aynı şekilde Sincar’ın da herhangi bir şekilde ikinci bir Kandil olmasına asla müsaade etmemiz söz konusu değil” ifadelerini kullandı.