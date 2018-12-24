Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin geçen 16 yılda girdiği 14 seçim ve halk oylamasının tamamından zaferle çıkmasının ana muhalefetin muvazenesini iyice bozduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy’de düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun kendi milletinin değerlerine savaş açtığını belirterek “Son yıllarda bu sefil geçmişlerini gizlemek için derme çatma isimleri, ideolojileriyle taban tabana zıt adayları milletimizin karşısına çıkarmaya başladılar. Ama paslı demir, yaldızlı boyayla boyanmakla altın olmaz. Milletimiz bu cilanın altında neler olduğunu çok iyi biliyor. Şöyle azıcık bir kazıyınca CHP’nin gerçek yüzü, çirkef siyaset dili, millî ve manevi değerlerimize olan kini, hemen ortaya çıkar” dedi.



SEN İŞGALCİSİN!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Filistinli mazlum ve mağdurlara sahip çıkmalarından rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye’ye en alçak ifadelerle saldırdığını dile getirerek, şöyle devam etti: Ne diyor bu Netanyahu? Bizi Kıbrıs’ta işgalci olmakla, kadınları ve çocukları katletmekle suçlayan İsrail Başkanı’nın sanıyorum, herhâlde dili sürçtü, herhâlde kendilerinin Filistin’de işgalci olduklarını, Filistin topraklarındaki kadınları, çocukları, her yaştan on binlerce masum insanı, dünyanın gözü önünde, silahla, bombayla, tecritle öldürdüğünü söyleyecekti. Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir, sen zalimlerin sesisin, sen devlet terörü estiriyorsun.



BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ!

Erdoğan konuşmasında, iç savaş ve darbe çağrısında bulunup kendisi için de “ya zehirlerler ya da ayağından asarlar” diyen Metin Akpınar’la ilgili de şunları söyledi:

Bazı konulara aslında hiç değinmek istemiyorum ama 26 milyon seçmenimize olan saygımız gereği cevap vermek mecburiyetindeyiz. CHP’nin yakası rozetli siyasetçilerinin yanı sıra bir de sanatçı, yazar kılıklı borazanları var. Bu borazanlar benim hakkımda atıp tutmuşlar. Ne mi demişler? ‘Her şey sandıkla çözülmez.’ demişler. Hızlarını alamayıp işi iç savaş goygoyculuğuna kadar götürmüşler. Şayet kendi istedikleri gibi bir demokrasi uygulaması olmazsa, belki lideri yani beni ayaklarından asarlarmış. Topunuz cellat olsanız ne yazar. Biz şehadete inanmışız. Bununla yetinmişler. ‘Belki mahzenlerde zehirlenerek ölür.’ demişler. Geçmişteki darbeleri hatırlatıp ‘Bakalım darısı kimin başına?’ demişler. Kalkacaksın sen bu ülkenin cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın. Şimdi git yargıda bunun bedelini öde!” diye konuştu.

SURİYE'DEN 'ÇEKİLME' VE 'ORTAK GİRİŞİM' ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Suriye’de terörle mücadele bağlamında ABD yönetimi tarafından atılan adımlardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye’nin NATO müttefiki ABD’ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı. İki lider, Suriye’deki çekilme ve geçiş sürecinin suistimaline sebep olabilecek bir otorite boşluğu meydana gelmemesi için iki ülkenin yetkilileri arasında eşgüdümün sağlanması hususunda mutabık kaldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması gerektiği konusunda da görüş birliğine varıldı.

Trump da Erdoğan ile uzun ve verimli bir görüşme yaptıklarını ifade ederek, “DEAŞ’ı, Suriye’deki ortak girişimimizi, bölgeden ABD askerlerinin yavaş ve oldukça koordineli şekilde geri çekilmesini ele aldık. Uzun yıllar sonra eve dönüyorlar. Ayrıca ticareti de görüştük” dedi.